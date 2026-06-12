端午節改運怎麼拜？艾草洗澡、掛法？端午節禁忌、習俗一次看！

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

端午節不僅是三大傳統節日之一，也是一年當中陽氣最旺的時刻，許多人會趁著端午節拜拜改運，你知道該怎麼拜嗎？Yahoo新聞編輯室整理端午節拜拜、習俗、禁忌，並帶你了解艾草洗澡、掛法，現在就往下看吧！

端午節因為陽氣旺，傳統認為很適合拜拜改運。（示意圖／Getty Images）

端午節拜拜流程為何？

每年的農曆五月五日是端午節，今（2026）年端午節落在國曆6月19日。習俗上，端午節會祭拜，祭拜對象大致分為神明、祖先與地基主。風水師高宏寓建議，上午至中午期間可安排拜神明，象徵先向神明稟告、祈求保佑；拜祖先可接續在中午前後，準備飯菜、粽子請祖先返家享用；拜地基主則多安排在下午，感謝地基主守護家宅。

廣告 廣告

至於要準備的供品和金紙，神明、祖先、地基主不盡相同，可簡單參考以下內容：

神明： 熟三牲、3樣或5樣水果、湯圓、發粿、粽子、帶殼花生或花生糖、糖果、茶酒各3杯、四色金及甲馬。

祖先： 12道飯菜含碗筷、3樣或5樣水果、粽子、茶酒各3杯、刈金2袋、蠟燭。

地基主：2個肉不切的雞腿便當、熱茶、酒、3個紙杯、香、地基主金紙、插香用的量米杯（外用紅包紙貼上）。

端午節改運怎麼拜？

端午節是一年當中，陽氣最旺的日子之一，當天的午時（上午11時至下午1時）更是招好運、去霉運的最佳時刻，有些人會藉此機會改運。統整命理師楊登嵙、星座塔羅小孟老師分享的改運妙招如下，大家可以斟酌參考唷：

讓陽光照進家內

趁端午節打掃家裡，將門窗打開，讓陽光能夠照射進屋內，去除家裡的霉氣、穢氣，讓房子轉運。

吸收陽氣

時運低迷者，可以在端午節當天上午7時至12時之間，曬曬太陽、適度運動，增加身上的陽氣、生氣，有助於改善運勢。

善用午時水（端午節當天午時取得的水）

淨屋：用碗盛午時水，取榕樹、艾草等綠色樹葉沾午時水，從房子最內部向外灑淨，象徵把穢氣由內而外掃去，提升宅運。

淨身：沾午時水，從頭頂、臉、脖子、胸部往下輕拍，如同拍掉身上的霉氣。前往醫院、殯儀館、火葬場等陰氣較重的地方，倘若感覺身體不適，也可以用此方法。

泡澡：用一碗午時水加些許菖蒲、艾草，再加上一碗陰陽水（沒煮過的生水加上煮沸的熱開水），倒進40°C的熱水泡澡，可以趨吉避凶。

發財水

端午節午時，取總額168元或268元的硬幣，加午時水與少許鹽巴，煮沸後冷卻，將此發財水和硬幣，用寶特瓶等容器裝盛，放在住家或辦公室大門斜對角角落，也就是藏風聚氣的財位，可以招來財運。

招桃花

端午節午時，噴適量花香的香水在臥室及床上，可以增加異性緣。

招貴人

端午節午時，在客廳、神明廳與書房點上檀香，可以增名氣、招貴人。

端午節習俗有哪些？

端午節習俗1：吃粽子

粽子是端午節常見的食物之一，在台灣，依粽子的製作方式及地區口味，可分為「北部粽」與「南部粽」，兩者最大的差異在於，北部粽一般會先炒熟米、食材、餡料，再包成粽子，口感上較粒粒分明；南部粽則會先將糯米泡水，再將生糯米和全熟餡料包成粽子水煮至熟透，吃起來比較軟糯。

此外，製作程序較繁複、客家人愛吃的粿粽；口感冰涼Q彈，會沾糖、沾蜂蜜或包入紅豆餡的鹼粽；甜鹹都有的長條狀湖州粽，也是許多人的心頭好。隨著時代的演進，養生粽、冰粽、甜粽等粽子也陸續出現。

端午節習俗2：吃午時菜

擔心吃粽子負擔過大，也有人會選用午時菜做出佳餚。所謂的午時菜，是指用端午節當季盛產食材製成的菜餚，食農教育資訊整合平台舉例，像是茄子、匏瓜及菜豆就是三種不容錯過的午時菜，因為是當季蔬果，新鮮又營養。

農糧署也分享，茄子在隋唐時代是皇帝的御用食材，有長壽菜之意；匏瓜藤蔓延展結實纍纍，蘊藏多子多孫的涵義；菜豆則因為長長的外型，而有長命百歲的寓意，三者既福氣、應景又健康。

端午節習俗3：衛福部提醒勿喝雄黃酒

讀者朋友或許聽過「端午節喝雄黃酒可以辟邪除蟲」的說法，不過，衛福部提醒，所謂的雄黃，是含硫、砷的礦石，經加熱會被氧化為劇毒成分三氧化二砷（As2O3），俗稱砒霜，喝下肚恐對人體健康造成影響，輕者上吐下瀉，重者危害神經細胞，並可引起肝、腎、脾、心肌等器官的脂肪變性與壞死，提醒民眾千萬別喝雄黃酒！

端午節習俗4：划龍舟

划龍舟又稱賽龍舟，端午節之所以要划龍舟，有一說是百姓為拯救屈原，想出划龍舟在江中搜尋，敲鑼打鼓驅趕魚蝦；另有一說是，龍舟競渡的傳統早於屈原的故事，古人為向海龍王祈求雨水並遠離瘟疫，會舉辦划龍舟儀式，如有參與者在競渡中遇溺或翻舟，則被視為對海龍王的獻祭。無論是哪一種說法，如今划龍舟都成了祈求風調雨順、國泰民安的一種儀式。

端午節習俗5：立蛋

立蛋是一種手扶雞蛋、嘗試鬆手讓蛋直立不倒的遊戲，通常會在端午節午時進行。民俗上認為，端午節中午是一年中陽氣最重的時候，可以讓平常不易立起的蛋輕易立正站好，據傳成功把雞蛋立起來的人，就能吸取天地正氣，獲得好運。

端午節習俗6：戴香包

外交部《台灣光華雜誌》提到，從前醫藥不發達，每逢各種蟲、菌活躍的夏天，人們會把具殺菌作用的艾草、菖蒲研磨成粉，再用布包起來配戴在胸前，利用它發散出來的香氣驅蚊防蟲。此外，香包在民俗意義上也有避邪之意。友善提醒，孕婦、孩童、蠶豆症患者，務必留意香包中的成分，以免香料過度刺激，引發不良反應。

端午節習俗7：掛艾草、菖蒲

習俗上，端午節會懸掛菖蒲、艾草、石榴花、蒜頭、龍船花5種植物來避邪驅瘟，當中以菖蒲、艾草最常見。菖蒲葉型有如利劍，取其意象插在門口可以避邪，民間稱「蒲劍斬千邪」；艾草則是台灣常見的民俗植物，象徵「百福」，中醫上常用的艾灸就是使用艾草，傳統上民眾會在房門前掛上艾草求平安。此外，艾草也會跟抹草、榕樹葉綁成一束，作為避邪植物懸掛家門。

端午節習俗8：貼五毒符

五毒符是以五色紙印製、手繪而成的符令，符上繪有五毒（蛇、蜈蚣或蜘蛛、蠍子、蜥蜴、蟾蜍）的圖像，並在五毒旁畫上雞，因為民間相信雞會吞食五毒，藉由圖像上破除、吞食、震攝五毒的形象，達到祈福之效。依地區差異，雞也可能以老虎、葫蘆替代。一般來說，五毒符會貼在大門與窗邊，宣告五毒不得入內，類似於設立結界。

端午節禁忌有哪些？

古人認為端午節是「毒月」、「惡月」，除了有不少傳統習俗，也有一些禁忌需要注意。以下列出端午節5大禁忌，民間信仰，僅供參考，祝福大家都能過個平安順遂的端午節哦！

端午節禁忌1：不能送他人一串粽子

端午節送他人粽子沒問題，但記得不要送整串。傳統認為，一整串的粽子是祭拜「好兄弟」的，也有「送肉粽」一詞比較負面的說法；因此送粽子一定要送單顆散裝的粽子，避免觸他人霉頭。若是收到他人贈送一串粽子，記得先剪開再食用或祭祀。

端午節禁忌2：香包不可亂丟

香包可以驅邪、防蟲之外，一般認為也有保平安的功效，類似平安符的概念。習俗說法，要是在端午節當天丟掉香包，意味著把吉祥物丟掉，會影響下半年的運勢；若有香包想要汰換、丟掉，建議端午節過後再處理。

端午節禁忌3：禁止戲水

端午節正值炎熱的季節，許多人享受泡在水裡的冰涼快感，但民間認為，端午節當天水鬼易出沒，容易有「抓交替」的情況。此外，端午節恰巧落在梅雨季和初夏交界之際，雨水較多，河流、溪水、海邊等自然水域易暴漲，溺水事件也頻發，因此從安全角度來看，也不建議從事野外戲水活動。

端午節禁忌4：避免到陰氣重的地方

由於端午節是一整年陽氣最重的一天，民俗上認為好兄弟更會聚集在陰氣重的地方，因此要盡量避免前往醫院、墓地、殯儀館等地；如果必須得去，可以隨身帶著香包或艾草。

端午節禁忌5：暫緩行房

端午節的陽氣旺盛，體力消耗較快，加上有一說認為，邪氣在端午節較旺，過度消耗精力，容易使自身磁場變弱，邪氣很有可能藉機侵入體內，進而影響到身體、損耗精氣，因此不建議在端午節當天行房。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

參考資料

※6月19日端午開運法大公開，煮硬幣能開運（小孟老師星座塔羅牌之清水孟臉書粉絲專頁）

※3種午時菜（食農教育資訊整合平台）

※端午除了吃粽子必吃的三種「午時菜」報你知（鮮享農YA-農糧署臉書粉絲專頁）

※端午節不喝雄黃酒（衛福部）

※端午節傳統習俗-划龍舟（新住民數位資訊網）

※端午與香包（外交部台灣光華雜誌）