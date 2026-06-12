端午節財神爺來敲門！3生肖「財運大爆發」…第1名快買彩券

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生活中心／綜合報導

端午節生肖運勢大不同，3生肖財運大爆發，有機會獲得意外之財。（圖／翻攝自unsplash）

下週五就是一年一度的端午節（6月19日），命理專家宮小立分享端午節運勢變化，他提醒3個生肖在端午節要特別小心謹慎，否則可能會有破財、官司及血光之災纏身；但也有3個生肖非常幸運，有機會在端午節期間發大財，尤其是屬虎者，建議可在端午節買彩券試手氣，說不定能獲得一大筆意外之財。

宮小立指出「君子問凶不問吉」，端午節最需要謹言慎行的3生肖，分別為：

NO3.生肖雞

容易有口舌紛爭，說話要小心謹慎，否則容易引發衝突，還可能官司纏身。

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NO.2生肖牛

要注意破財危機，交易及投資都要特別小心，若要簽約也必須特別注意。

NO.1生肖馬

屬馬者今年犯太歲，馬屬火，端午節火又特別旺，要注意脾氣及情緒，一定要留意交通安全，切記不要闖紅燈、不要搶快，才能避免意外及血光之災。

除了要特別注意的3生肖，宮小立也特別建議財運超旺的3生肖，一定要把握時機，別讓財神爺跑掉。

NO3.生肖羊

天道酬勤，只要好好工作、認真努力，就有機會升職加薪。

NO2.生肖兔

端午節期間，財運非常強，建議可以多看投資理財相關訊息，能夠在短期間獲利。

NO.1生肖虎

屬虎者財運大爆發，端午節期間會有意外之財，建議買彩券試試手氣，有機會獲得一大筆獎金。



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