端午節買粽、吃粽 牢記「選、存、熱、量」4大原則
端午佳節將至，宜蘭縣衛生局今天（10日）公布應節食品稽查及抽驗專案，稽查人員前往食品製造業、販售業及餐飲業等場域抽驗，共計抽驗91件產品，檢驗結果全部符合規定，衛生局也提醒民眾採買、食用粽子與應節食品時，應掌握「選、存、熱、量」4大原則。
宜蘭縣衛生局表示，此次抽驗品項涵蓋粽子成品及常見配料，包括肉品、蛋品、花生、鹹蛋黃、香菇、蝦米等食品，並依食品風險高低擇定檢驗項目，包括食品添加物、動物用藥殘留、禽畜產品中殘留農藥、食品微生物、真菌毒素及農藥殘留等，以確保端午節食品安全。
衛生局長徐迺維說明「選、存、熱、量」4大原則，1、慎選來源：購買食品時，應選擇信譽良好商家，注意產品包裝完整及標示是否清楚。2、妥善保存：粽子及餡料多屬高水活性食品，若長時間置於室溫容易滋生細菌，建議儘速冷藏保存，避免反覆退冰及加熱。3、充分加熱：冷藏或冷凍粽子食用前應徹底加熱，尤其含肉類、蛋黃等餡料產品，更應注意中心溫度是否足夠。4、適量食用：粽子多屬高熱量、高油脂及高鈉食品，民眾可搭配蔬菜、水果及適量運動，維持均衡飲食，減少身體負擔。
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