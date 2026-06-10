端午節買粽、吃粽 牢記「選、存、熱、量」4大原則

上周有媒體報導指出，民進黨立委王世堅在中常會上建議，台北市長參選人沈伯洋若當選，應宣布邀請行政院副院長鄭麗君擔任副市長，身兼黨主席的總統賴清德聞言「瞪大眼睛」。王世堅不滿表示，為何中常會上的談話內容會外流，要求黨中央查內鬼。對此，民進黨發言人林楚茵今表示，她相信黨內同志都會很努力的把自己的發言留在會議室內，但是對於媒體（跑新聞）的本事，「我只能豎起大拇指，很......

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