端午節送肉粽「4禁忌」勿犯！恐厄運纏身 病重、剛分手都要小心

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生活中心／賴俊佑報導

命理師提醒端午節送粽子有「4禁忌」勿犯。(圖／資料圖）

端午節即將到來，許多民眾會自行包粽子或買粽子禮盒分送親友、聯繫感情，不過命理老師楊登嵙表示，送粽子有「4禁忌」要注意，以免引發不好結果。

1.粽子不可以送整串！楊登嵙表示，上吊輕生俗稱「吊肉粽」，習俗有「送肉粽」，就是「送煞」，這是不吉利的，所以，送人粽子要將線剪開成散裝，萬一收到成串粽子，要馬上拿剪刀將線剪斷即可，或象徵性向對方收取1元，以「買賣」的形式轉換，否則恐怕厄運纏身，也避免引起誤會或不悅。

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2.家裡1年內有喪事不宜慶祝，逢年過節，喪家不能自己購買或製作粽子、甜糕、發糕、月餅。因此，不可包粽子或主動購買粽子，可以接受親友送的粽子。

3.忌端午節送粽子給病重或臨終之人，因為端午節又稱「惡月惡日」，在民俗中被視為驅邪的節日，送粽子給病重或臨終之人被視為不吉。

4.若身邊的人剛離婚、分手或離職無業，不適合送粽子給他，因為帶有嘲笑之意味。

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