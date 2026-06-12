端午節連假搭乘公共運輸享票價優惠
【記者 王雯玲／高雄 報導】六月迎來鳳凰花開的畢業季，也迎來充滿傳統節慶氛圍的端午佳節。許多民眾規劃返鄉與親友相聚，或趁著連假安排旅遊行程，交通需求也隨之增加。高雄市返鄉、旅遊或經高雄市前往墾丁的朋友，歡迎多加利用大眾運輸工具，省時、便利又省荷包！ 交通部公路局為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，紓解道路交通壅塞，自115年6月18日0時至115年6月21日24時止，提供多項公共運輸優惠措施。
票價優惠方面， 85條國道客運路線享原票價6折優惠，民眾如搭乘國道客運、臺鐵及高鐵10小時內轉乘在地客運、公車的乘客，使用電子票證還有提供轉乘一段票(或基本里程)免費。另外，公路局再加碼搭乘行經高鐵、台鐵及重要客運轉運站的幸福巴士路線乘車免費等優惠，歡迎大家多加利用。
高雄市區監理所表示，端午節連假公路公共運輸享有多項優惠，詳情請至公路局網站查詢。（圖／記者王雯玲翻攝）
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