端午節連假 蘇花改首日南下破1.2萬輛次

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端午節三天連假，公路局預估首日（十九日）蘇花路廊南下旅次全日交通量預測約有一萬二千五百輛次；第三日（二十一日）北上全日交通量預測約有一萬零九百輛次。（宜蘭縣警局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

一一五年端午節連假自六月十九日起至二十一日共三日，公路局東區分局預估端午節前段假期南下返鄉車流將陸續湧現，首日（十九日）蘇花路廊南下旅次全日交通量預測約有一萬二千五百輛次，當日首波車潮將於上午六時起湧現，尖峰時段最高車流量一小時將達八百五十輛以上，車多情形預計將持續至十九日上午十時後緩解；假期後段則以北返車流為主，第三日（二十一日）北上旅次全日交通量預測約有一萬零九百輛次，車潮將自二十一日上午十時起陸續湧現，車多情況預估將持續至二十一日下午三時後逐漸緩解。

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公路局表示，蘇花路廊（蘇澳至崇德）主要以台九線做為車流疏導路線，建議往返花蓮─蘇澳間長途旅次之用路人以行駛台九線蘇花改路線為首選，避開行駛台九丁線，以節省旅行時間。

公路局為提升蘇花路廊大眾運輸服務效能，規劃蘇澳及崇德兩路段於尖峰時段適時啟動大客車優先通行措施，同時於蘇澳至東澳、南澳至和平兩路段實施「時段性開放遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間）措施」；另為因應此次連假匯入蘇花路廊之車潮，公路局東區養護工程分局將視車流狀況適時啟動「時段性車種管制措施」，以紓解尖峰時段之車流。