端午節鐵砧山劍井午時水傳奇 有延年益壽及治病去邪功能

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流傳端午節汲用鐵砧山「劍井」午時水，有延年益壽及治病去邪功能，早期端午當天爭汲民眾十分踴躍。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

相傳農曆五月五日端午佳節，汲用鐵砧山「劍井」午時水，有延年益壽及治病去邪功能，致使早期端節當天中午時分，遊客一波接一波搶汲井水，從不乾枯的的劍井，不一刻被汲得見底，盛況難得一見。

大甲區鐵砧山流傳，三百年前，民族英雄鄭成功為了圍剿山上的原住民，不慎中計，反被包圍受困山上，雙方開戰幾天，部隊官兵總無法突破重圍，久戰兵疲馬困，糧草面臨斷絕，致士氣低落。

鄭成功眼見已到了山窮水盡之際，手擲寶劍祈求蒼天，長劍往地上用力一插，想不到出現奇蹟，插劍處冒出源源不斷泉水，此情頓時激發軍心士氣，全力反攻的擊退對手。鐵砧山土質堅硬如鐵，劍井是該山唯一的水源，後人為了懷念鄭成功猛勇及愛國情操，將這口井稱為（國聖井）再號名為「劍井」，則井水不乾枯、清涼可生飲，令人嘖嘖稱奇，成為山一大景。

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三百多年來就流傳，在端午節的中午時分（又稱午時水）飲用後可延年益壽，去邪治病，為此到了端午節日，即可見大量遊客爭汲熱鬧場面真是難得一見。而十多年來，佳節當天台中市政府在劍井承辦活動，禁止個人取井水，雖然熱鬧，但原先汲午時水爭汲熱況不見。

所幸鐵砧山山景美麗，古今的建設景點多，讓遊客流連忘返，下午後才意猶未儘的下山離去。鄭成功忠貞猛勇情節與民間流傳許仙遇白蛇之流傳，有著不同之品味，先者透出忠心愛國、後者顯出對愛忠貞，至死不渝，天、人齊感動，永遠受民間所緬懷及歌頌。