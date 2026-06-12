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即時中心／熊家瑜報導

端午節連續假期即將到來，為保障消費者食用端午節應景食品之衛生安全，各地衛生局皆於端午節前至轄內量販店、超市、南北貨商行、餐飲業等場所、粽子專賣店、賣場、傳統市場等粽子製造及販售場所，抽驗各式粽子、餡料及生鮮肉品等相關產品。對此，台北市、台中市、高雄市政府衛生局皆於近日釋出稽查結果；其中，台北市衛生局總計抽驗85件，84件符合規定，其中1件驗出「黃麴毒素B1」超標。

台北市衛生局總計抽驗85件 1件花生粉檢出黃麴毒素B1超標

其中，台北市衛生局總計抽驗85件，其中84件符合規定，1件花生粉檢出真菌毒素不符規定。

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台北市衛生局說明，本次抽驗85件端午節應景食品，包括粽子餡料40件、粽子25件、生鮮畜產品10件、調味醬5件及花生粉5件，依品項擇定檢驗項目包含12項防腐劑、硼酸及其鹽類、漂白劑、殺菌劑、農藥殘留、蘇丹色素、動物用藥乙型受體素、黃麴毒素等，其中1件「特A花生粉」檢出總黃麴毒素、黃麴毒素B1超標，超過「食品中污染物質及毒素衛生標準」限量規定。

台北市衛生局已責令販售業者立即將不合格產品下架，不符規定產品經查來源屬外縣市，已移請所轄衛生局辦理，經查違規屬實，可依違反食品安全衛生管理法第17條規定，依同法第48條第8款命限期改正，屆期不改正者，處製造業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

台北市衛生局也說明，「黃麴毒素」為誘發肝癌的主要毒素之一，具有極高熱安定性，需加熱至極高溫（237~306°C）才可分解，難以一般烹煮方式或加工製程去除。台灣屬高溫潮濕氣候，米、麥、豆、花生及其製品（如花生粉、花生醬）、五穀雜糧、堅果類、果乾類等相關製品若未妥善保存，極容易孳生黴菌，並導致真菌毒素污染。

快新聞／端午粽子大戰開打！北中南粽子抽驗結果出爐 僅1家不合格

粽子示意圖。（圖／民視新聞資料照）

台中衛生局共抽驗原料177件 全數符合規定

台中衛生局截至今年5月底，共稽查88家業者，抽驗端午節應景食品及原料177件，並查核93件產品標示，結果全數符合規定。

台中市食安處表示，此次專案特別強化粽子製造源頭管理，針對台中市12家粽子製造業者進行實地稽查，查核製造場所環境衛生、人員衛生管理、食材來源文件、產品責任保險及網路販售定型化契約等項目，結果均符合規定；另同步抽驗粽子及相關食材16件，並查核產品標示12件，結果皆合格。

高雄衛生局共抽驗175件 抽驗結果全數合格

高雄衛生局則表示，截至今年5月底共計抽驗175件，包含肉類79件、加工製品33件、餡料32件、粽子成品20件、醬料6件、花生粉5件，依檢體類別檢驗動物用藥、防腐劑、農藥殘留、黃麴毒素、著色劑及衛生標準等項目，同時查核食品業者衛生管理及產品標示，目前抽驗結果皆合格。

各地衛生局也提醒民眾，選購端午節食品時，應優先選擇信譽良好之廠商，並注意產品儲存環境，避免潮濕發黴，購買時確認包裝完整無損毀及發黴，若包裝有破損或色澤改變，切勿購買；產品開封後應盡早食用完畢，可存放於冰箱低溫冷藏或乾燥陰涼環境，降低黴菌孳生。如產品已經發黴或過期，應立即丟棄。各地衛生局同時呼籲食品業者應落實原物料管控，加強原料驗收、溫濕度監控並採先入先出原則，以維護消費者食用安全及自身之商譽。

原文出處：快新聞／端午粽子大戰開打！北中南粽子抽驗結果出爐 僅1家不合格

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