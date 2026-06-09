端午粽成腎臟隱形負擔 嘉基醫師傳授腎友「聰明吃」秘訣
端午佳節將至，坊間各式粽香四溢，不論是傳統的南北部粽，或是豪華的干貝、鮑魚粽皆已提前開戰。然而，對於慢性腎臟病患者而言，這些香噴噴的肉粽恐成為讓腎臟「超時加班」的隱形負擔。嘉義基督教醫院腎臟內科顏正杰醫師特別提醒，傳統粽子多為「高鹽、高油、高磷、高鉀」的集合體，若攝取過量，恐引發水腫、呼吸急促，甚至增加心律不整的風險，民眾切勿輕忽。
顏正杰表示，許多民眾誤以為粽子僅是單純的糯米與配料，實則對腎臟負擔極大，一顆傳統肉粽往往包含滷肉、蛋黃、花生、蝦米、香菇等食材，製程中更少不了醬油與沾醬調味，鈉含量相當驚人。由於腎功能不佳的患者排除鉀、磷與水分的能力較差，一旦飲食失控，不僅容易導致口渴與水腫，更可能造成血鉀飆升，嚴重時甚至引發心律不整，危害生命安全。
顏正杰指出，容易被忽視的還有「隱藏版高磷危機」，粽子內常見的加工配料、蛋黃及滷製食材，其磷含量皆偏高，長期攝取過量不僅會導致骨骼病變、皮膚搔癢，還會增加心血管疾病的風險。特別是洗腎（透析）患者，若未妥善控制磷的攝取，更會使身體負擔雪上加霜。
針對腎友如何安心過節，顏正杰建議，端午節並非完全不能吃粽子，關鍵在於「換個方式聰明吃」，並提出以下四大飲食原則：（一）總量管制： 一天以一顆粽子為限，避免取代正餐連續多食用。（二）食材替換： 盡量選擇瘦肉、鮮香菇、蒟蒻丁等天然食材，減少鹹蛋黃、肥肉與高油炒料的攝取。（三）減少沾醬： 烹調時可利用胡椒、蒜頭等天然辛香料提味，避免額外添加甜辣醬、醬油膏等高鈉沾醬。（四）均衡搭配： 吃粽子時務必搭配一份燙青菜，以增加纖維質攝取、促進消化。
顏正杰補充，臨床上常有腎友在節日後回診，發現體重因水分滯留暴增兩、三公斤。因此，透析患者於節慶期間更需嚴格控管每日飲水量與體重，切勿抱持「一年才一次」的心態放縱大吃。
嘉基提醒，慢性腎臟病初期症狀並不明顯，若平時患有高血壓、糖尿病或有長期服藥習慣的危險族群，應定期安排腎功能檢查。在享受端午美食之餘，留心飲食分量、替腎臟留點喘息空間，少一點負擔、多一點健康，才能真正「粽」享佳節、「腎」利過關。
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