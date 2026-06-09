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端午粽望送暖街頭，部桃關懷街友健康。（部桃提供）

記者陳華興／桃園報導

端午佳節將至，衛生福利部桃園醫院把關懷送進街頭，陪伴街友及弱勢民眾感受節慶溫暖。為關心弱勢族群生活與健康需求，衛生福利部桃園醫院社工室於九日結合桃園市政府社會局南、北區遊民外展服務中心，共同辦理「粽望所歸端午關懷活動」，透過端午物資發放、健康宣導、長照三.0政策介紹及關懷陪伴，讓街友與弱勢民眾在端午前夕獲得實質支持。

因應近期天氣炎熱且降雨頻繁，病媒蚊孳生風險升高，衛生福利部桃園醫院也特別準備二00份蚊香供民眾領取，並同步進行病媒蚊防治衛教宣導。院方表示，部分街友長期在戶外或臨時居住場所生活，較容易受到蚊蟲叮咬影響，因此透過防蚊用品發放與健康宣導，提醒民眾落實環境清潔及防蚊措施，共同預防登革熱等病媒蚊傳染病，守護自身健康。

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桃園市政府社會局局長陳寶民九日也親自出席，關懷街友及弱勢民眾，並肯定衛生福利部桃園醫院長期投入遊民服務及社區關懷工作的努力。陳寶民代表桃園市政府社會局頒發感謝狀予衛生福利部桃園醫院，感謝院方多年來持續結合醫療專業與社會服務資源，積極參與遊民及弱勢族群關懷服務，展現公立醫院照顧弱勢民眾的社會責任與公益精神。

衛生福利部桃園醫院社工師林詩軒表示，街友及弱勢民眾常因居住環境不穩定、經濟資源不足及社會支持系統薄弱，在健康照護上面臨更多挑戰。醫院除了提供醫療服務，也希望透過社區關懷活動主動走入街頭，將健康促進觀念、長三.0政策資訊及社會福利資源帶給有需要的民眾。此次活動結合端午關懷物資、病媒蚊防治宣導與防蚊用品發放，希望在傳遞節慶溫暖的同時，也提升民眾健康識能與資源運用能力。