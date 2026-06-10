端午粽飄香客庄味 楊梅米食創意料理展現傳統與創新

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楊梅區農會為推廣米食文化、舉辦「楊梅客家米食特色創意料理競賽暨公益活動」。





為推廣米食文化、提升在地農產品能見度，並結合公益關懷精神，楊梅區農會10日於農會三樓大禮堂舉辦「楊梅客家米食特色創意料理競賽暨公益活動」，邀集27支家政班隊伍同場競技，以客家傳統米粽為主題，透過創意料理展現客庄飲食文化魅力。

楊梅擁有深厚的客家文化底蘊，米食更是客庄生活的重要記憶。本次活動鼓勵家政班成員運用優質稻米及在地特色食材，結合傳統技藝與創新巧思，重新詮釋客家米粽風味，展現客家飲食文化的多元樣貌。透過競賽交流，不僅提升料理創意與品質，也讓傳統米食文化得以持續傳承。

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評審依據「在地特色與客家文化呈現」、「色香味與口感」及「創意與料理設計」等項目進行評分。

這次由27支家政班隊伍參與，評審依據「在地特色與客家文化呈現」、「色香味與口感」及「創意與料理設計」等項目進行評分。各隊伍精心設計作品，從食材搭配到風味呈現皆展現高度用心，充分展現客家米食文化特色與創新能量。

經過激烈評選後，由楊明里班勇奪冠軍；永揚班、秀才班榮獲亞軍；三湖B班、富岡B班及水美里班獲得季軍殊榮。得獎作品兼具各班特色與創意巧思，獲得評審一致肯定。

楊梅區農會將參賽隊伍製作的客家米粽分享給福喜緣日間照顧中心長輩品嚐。

除了競賽活動外，楊梅區農會也將成果化為公益行動，特別將參賽隊伍製作的客家米粽分享給福喜緣日間照顧中心長輩品嚐。透過佳節前夕的愛心分享，讓長輩感受社區溫暖與節慶氛圍，也讓參與活動的家政班成員以實際行動傳遞關懷，展現農村社區互助共好的精神。

楊梅區農會理事長鄭美英表示，肉粽不僅是傳統美食，更承載著世代傳承的生活智慧與文化記憶。希望透過創意料理競賽推廣米食文化、提升在地農產品價值，同時結合公益服務，讓文化傳承與社會關懷相互結合。未來也將持續辦理多元活動，深化民眾對在地農業、食農教育及米食文化的認識，讓客庄文化與農業價值持續向下扎根、向外推廣。

得獎作品兼具各班特色與創意巧思，獲得評審一致肯定。









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