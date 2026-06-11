端午送暖不停電！台電鳳山區處X創世關懷植物人家庭

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▲台電鳳山區處關懷創世基金會。圖係鳳山區處處長黃明舜(中)和台電同仁以及創世基金會院長林瑪俐(右2)和社工合照。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】端午佳節將至，台電鳳山區處特別發起暖心行動，處長黃明舜長期秉持關懷在地、回饋社會的精神，於今（11）日前往「創世基金會」鳳山分院進行慰問，並代表全體員工頒發慰問金，期盼以實際行動支持植物人常年照護經費，在傳統節慶前夕為弱勢家庭注入一份溫暖力量。

創世基金會自成立以來，始終堅持「救一個植物人，等於救一個家庭」的服務理念。針對清寒植物人提供專業的居家與院內照護，不僅緩解了患者家庭在經濟與體力上的沉重負擔，更致力於維護生命的人道尊嚴。鳳山區處表示，創世基金會這種「細水長流」式的服務精神令人敬佩，也是台電作為公共事業追求社會和諧共好的榜樣。

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▲鳳山區處處長黃明舜帶領區處員工贊助創世義賣愛心園遊會暨節能減碳宣導。

黃處長表示，區處員工除了日常提供專業電力服務，也經常發起公益行動：今年4月，本處熱情贊助創世基金會舉辦的愛心公益園遊會，員工於現場設攤參與義賣，並結合活動推廣節能減碳觀念，展現企業關懷與永續發展的行動力；此外，今年度已致贈慰問金予伊甸基金會、永安兒童之家，並提供轄區內18位民眾急難救助金，黃處長希望盡一份棉薄之力，在社會播下更多溫暖種子，更盼以拋磚引玉之效，帶動更多企業與社會人士關注弱勢家庭的困境、凝聚善的力量。

▲台電鳳山區處處長黃明舜(右)致贈端午慰問金予創世基金會院長林瑪俐(左)。

電力不僅是社會運行的能源，更可以轉化為關懷弱勢的能量，台電鳳山區處承諾，未來將持續投入社會公益，點亮社會每一個角落，展現國營事業在專業服務之外，深耕在地、落實企業社會責任的決心。（圖╱台電鳳山區處提供）