端午連假下週登場！國道恐爆車潮 11條替代路線一次看

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今年端午節連假為期3天（19至21日），高速公路局預估國道將出現大量返鄉與旅遊車潮。（示意圖／報系資料照）

今年端午節連假為期3天（19至21日），高速公路局預估國道將出現大量返鄉與旅遊車潮，部分路段可能產生壅塞情形。高公局依據歷年車流數據，規劃了11條替代道路（長、短途）供用路人選擇，幫助避開易壅塞路段，也免於交流道入口前排隊等候，節省旅行時間。

針對長途旅次部分，高公局規劃了4條替代道路，包括國1國3新竹至臺南地區雙向、國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向、國5頭城至坪林北向，以及國6舊正至臺中地區雙向；短途旅次規劃了7條區域性替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅系統至員林（北斗）雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及國3田寮至國10旗山東向。上述替代路線沿線皆設有指示標誌導引，用路人也可以利用高速公路1968App及網站查詢相關資訊。

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高公局提醒用路人，端午節連假期間，國道部分交流道將實施匝道封閉管制，請用路人改道行駛。匝道封閉之交流道與時段如下：

一、南向部分

(一)115年6月19日（星期五）

1.國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口，5～12時

2.國道5號石碇、坪林交流道南向入口，0～12時

(二)115年6月20日（星期六）

1.國道1號埔鹽系統交流道南向入口，5～12時

2.國道5號石碇、坪林交流道南向入口，5～12時

二、北向部分

(一)115年6月20日（星期六）

1.國道1號虎尾、埔鹽系統交流道北向入口，12～21時

2.國道3號西濱交流道北向入口，12～21時

(二)115年6月21日（星期日）

1.國道1號虎尾、埔鹽系統交流道北向入口，12～21時

2.國道3號西濱交流道北向入口，12～21時

高公局針對上述匝道封閉之交流道，共規劃8條替代道路，用路人可於出發前透過1968App加以規劃利用。

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