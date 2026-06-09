端午連假不玩水改泡湯？飯店祭包粽、立蛋體驗搶賺節慶商機

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

夏天泡湯有助於加速排汗效果，促進新陳代謝同時兼具養顏美容，溫泉旅宿業者紛紛推出應景的節慶專案吸引旅客。(北投麗禧溫泉酒店提供)

端午節是古人用以防疫養生的好時機，保養達人也建議夏天泡湯有助於加速排汗效果，促進新陳代謝同時兼具養顏美容。看好不少民眾在端午連假有短期出遊的規劃，溫泉旅宿業者紛紛推出應景的節慶專案，讓民眾或扶老攜幼，或與好友同行，在飯店歡度短暫又療癒的連假。

5月底甫拿下第3屆「旺旺中時旅遊大賞」特色旅宿項-「暖心溫泉系」殊榮的北投麗禧溫泉酒店，6月19日至21日連假期間推出端午限定體驗。(北投麗禧溫泉酒店提供)

旅客於6月19日至21日入住北投麗禧，可享純手工捏製、外型精巧可愛的「抹茶豆沙酥」。(北投麗禧溫泉酒店提供)

5月底甫拿下第3屆「旺旺中時旅遊大賞」特色旅宿項-「暖心溫泉系」殊榮的北投麗禧溫泉酒店，6月19日至21日連假期間推出端午限定體驗，從艾草香包、粽子造型甜點到山林溫泉療癒，全館瀰漫著專屬初夏的節慶氛圍；搭配「春夏微旅」一泊一食專案，平日每晚12,000元起、連假期間12,600元起。

廣告 廣告

北投麗禧每間客房皆附私人景觀陽台，視野可遠眺山巒綠意，讓旅人真正放慢步調、沉浸在北投的靜謐之中。(北投麗禧溫泉酒店提供)

北投麗禧今年以「節慶X度假」為主題，入住即可獲贈象徵平安的艾草香包，替旅程添上一份傳統祝福。專案中最吸睛的莫過於甜點主廚李俊儀打造的「抹茶豆沙酥」，這款應景點心以粽子為靈感、全程純手工捏製，外型小巧精緻，宛如迷你粽子躺在掌心。餅皮選用日本宇治抹茶粉，入口酥香；內餡則以綿密豆沙搭配烘烤松子，層次豐富，最後以麵線綁出粽繩結點綴，饒富節慶趣味，也展現主廚細膩巧思。搭配客房內的高山茶品，讓旅客在山林環繞中品味一口端午的靜謐。

北投麗禧坐落於北投山林制高點，承接大磺嘴源頭白磺泉，泉質清透帶有硫香，全館客房皆15坪以上，並設置以觀音石打造的冷熱雙湯池，旅客可在房內享受白磺泉與冷池交替浸泡，舒緩身心。每間客房皆附私人景觀陽台，視野可遠眺山巒綠意，讓旅人真正放慢步調、沉浸在北投的靜謐之中。

去年11月開幕的新北北海溫泉洲際酒店，迎接開幕後第一個端午佳節，特別攜手台灣漢方養生品牌「樂木集(LOMOJI)」打造端午限定活動迎賓。(陳韻萍攝)

另外，去年11月開幕的新北北海溫泉洲際酒店喜迎開幕後第一個端午佳節，品牌以「五感記憶體驗」為概念，攜手台灣漢方養生品牌「樂木集(LOMOJI)」打造端午限定活動迎賓。

全日餐廳「嶼Shima」於端午連假期間升級為自助饗宴，特別主打洲際龍船飯，餐廳同步推出限額的包粽體驗吸客。(新北北海溫泉洲際酒店提供)

新北北海溫泉洲際將於6月19 至 21日推出立蛋挑戰、黏土肉粽DIY、艾草香包手作等活動；成功立蛋者可獲得大廳酒廊「潮Shio」優惠券。夜幕時分，業者特邀世界級調酒師高永霈客座，以北海岸意象打造4款限定調酒，並搭配二胡、古箏演出，營造東方雅韻與現代奢華交織的節慶氛圍。全日餐廳「嶼Shima」則於連假期間升級為自助饗宴，特別主打洲際龍船飯，並推出限額的包粽體驗，由專人帶領賓客親手包製傳統粽子， 感受端午節的文化意涵與手作溫度。

雲品溫泉酒店於端午節當日登場的立蛋挑戰賽，邀請大小朋友透過趣味互動，感受傳統端午節魅力。(雲朗觀光提供)

雲朗觀光旗下位於日月潭的雲品溫泉酒店，於6月19、20日端午連假期間推出「菖蒲花圈 DIY」、端午當日限定的「立蛋挑戰」與「端午傳說小故事」，讓大小朋友透過互動認識節慶文化；館內亦推出「雲霧茶香琥珀粽」、「楊枝甘露冰粽」等限定點心，陪伴旅客溫馨過節。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

胰島素偏高 斷食減肥恐掉肌肉

世足》西班牙強碰烏拉圭 維德角拚奇蹟

孫淑媚再組女團 安心亞陳意涵認有心結