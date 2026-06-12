端午連假出遊攻略！EVOASIS充電最低每度電只要3.6元

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記者鍾釗榛／台北報導

EVOASIS深化雙北重點區域快充布局，讓車主享有更多站點選擇與更有感優惠。（圖／EVOASIS提供）

端午連假即將到來，不少電動車車主準備返鄉或安排出遊行程，充電需求也跟著升溫。看準這波補電潮，全台最大充電網EVOASIS宣布擴大快充站布局，並同步祭出最高25%的充電金回饋，希望讓車主出門更方便，也能省下不少充電費用。

EVOASIS全台最大充電網持續擴大超級綠洲布局，指定站點最高享25%充電金回饋。（圖／EVOASIS提供）

EVOASIS近來積極拓展全台快充網絡，目前DC快充站已達153站，若加上AC充電設備，全台總站數來到373站、充電槍超過1,700支，持續穩坐國內最大充電網地位。隨著電動車逐漸成為跨縣市旅遊與日常通勤的重要交通工具，充電便利性也成為車主最在意的關鍵之一。

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EVOASIS超級綠洲站點持續擴建，提升全台最大充電網服務量能與補電便利性。（圖／EVOASIS提供）

為了迎接端午連假車潮，EVOASIS近期陸續啟用竹北、林口、台中北屯、鶯歌以及高雄仁武等多座超級綠洲快充站。接下來位於台中西屯及台北大直的新站點也將在連假前投入營運，進一步強化北中南主要生活圈與交通路網的補電能力。

EVOASIS 6月多座超級綠洲陸續上線，強化端午連假與日常通勤補電服務。（圖／EVOASIS提供）

除了擴建站點外，EVOASIS也推出限時優惠活動。即日起至6月30日，前往指定超級綠洲站點充電可享20%至25%充電金回饋。其中北屯后庄北路站最高回饋達25%，若搭配688訂閱方案使用，換算後每度電最低約3.6元，讓車主在連假出遊期間補電更輕鬆、荷包壓力也更小。

EVOASIS表示，未來將持續深化都會區、交通樞紐與熱門旅遊路線的充電網絡布局，透過更密集且穩定的服務品質，提升電動車使用便利性，為台灣電動車市場發展提供更完整的基礎建設支持。

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