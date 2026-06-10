端午連假國道車流量大 6交流道封閉管制時段日期一次收

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〔記者黃宜靜／台北報導〕今年端午節連假從6月19日至21日為期3天，交通部高速公路局預估，國道將出現大量返鄉與旅遊車潮，部分路段可能產生壅塞情形，因此依據歷年車流數據，針對6處交流道實施封閉管制，並規劃11條替代道路(長、短途)供用路人選擇，幫助避開易壅塞路段，也免於交流道入口前排隊等候，節省旅行時間。

針對長途旅次部分，高公局規劃了4條替代道路，包括國1國3新竹至台南地區雙向、國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向、國5頭城至坪林北向，以及國6舊正至台中地區雙向。

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至於短途旅次，高公局指出，規劃7條區域性替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅系統至員林(北斗)雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及國3田寮至國10旗山東向，這些替代路線沿線皆設有指示標誌導引，用路人也可以利用高速公路1968App及網站查詢相關資訊。

另外，高公局提醒用路人，端午節連假期間，國道部分交流道將實施匝道封閉管制，包括：6月19日(週五)5至12時國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口，0至12點國道5號石碇、坪林交流道南向入口；6月20日(週六)5至12時國道1號埔鹽系統交流道南向入口，以及5至12時國道5號石碇、坪林交流道南向入口，請用路人改道行駛。

至於北向部分，高公局指出，6月20日(週六)12點到21點國道1號虎尾、埔鹽系統交流道北向入口，12點到21點國道3號西濱交流道北向入口；6月21日(週日)12點到21點國道1號虎尾、埔鹽系統交流道北向入口，以及12點到21點國道3號西濱交流道北向入口，因此針對以上匝道封閉的交流道，共規劃8條替代道路，用路人可於出發前透過1968App加以規劃利用。

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