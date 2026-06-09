端午連假搭客運省很大！ 85條國道路線享6折再加碼轉乘優惠

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（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】115年端午節連假即將到來，為因應返鄉團聚及旅遊人潮，交通部公路局推出多項公共運輸優惠措施，自6月18日起至6月21日止，祭出國道客運票價6折及轉乘優惠方案，鼓勵民眾善用大眾運輸，不僅降低交通費用，也有助於紓解連假期間道路壅塞。

端午連假期間搭乘國道客運、臺鐵或高鐵轉乘在地客運，可享基本里程或一段票免費優惠。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

交通部公路局表示，今年端午連假疏運優惠涵蓋全台85條國道客運路線，民眾搭乘指定路線即可享有6折票價優惠，大幅降低返鄉及旅遊成本。同時，為提升公共運輸接駁便利性，民眾搭乘國道客運、臺鐵或高鐵後，在10小時內轉乘在地客運，還可享有基本里程或一段票免費優惠，讓跨運具接駁更加經濟實惠。

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公路局指出，透過票價折扣及轉乘補助，不僅能減少私人運具使用，也能有效分散國道車流，提供民眾更安全、順暢的交通環境。相關疏運資訊及優惠內容，可至交通部公路局115年端午連假疏運專區查詢。

除連假優惠外，「TPASS 2.0」結合記名回饋方案也同步提供民眾更多交通福利。只要每月搭乘大眾運輸工具2至3次，即可獲得15%回饋；若搭乘次數達4次以上，回饋比例最高可提升至30%，讓經常使用公共運輸的旅客享有更多實質優惠。

雲林監理站站長陳啟文表示，端午連假期間各大景點及國道路段容易出現大量車潮，建議民眾優先選擇搭乘大眾運輸工具，不但可避免塞車困擾，也能搭配國道客運優惠及TPASS方案，達到節省交通支出的效果，讓假期出遊更加便利與安心。

陳啟文也提醒，若民眾有自行開車需求，出發前應做好車輛安全檢查，包括輪胎、煞車、燈光及油水等項目，同時保持充足睡眠，避免疲勞駕駛，共同維護自己與其他用路人的交通安全，平安歡度端午佳節。

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