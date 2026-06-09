端午連假搭車出遊最省荷包 國道客運祭優惠

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一一五年端午連假搭車最省荷包！國道客運享六折優惠。(記者劉春生攝)

▲一一五年端午連假搭車最省荷包！國道客運享六折優惠。(記者劉春生攝)

一一五年端午連假即將熱鬧登場！為滿足民眾返鄉團聚及出遊踏青的需求，交通部公路局今年持續祭出超實用國道客運票價及轉乘優惠，活動期間自 六月十八日起至六月二十一日止，讓民眾輕鬆規劃假期、無負擔出遊。

此次連假疏運優惠涵蓋全台 八十五條國道客運路線，可享有 六折超值優惠。此外，為鼓勵轉乘，民眾在搭乘國道客運、臺鐵或高鐵後的 十小時內轉乘在地客運，即可享有基本里程（或一段票）免費優惠，大幅減輕長途交通支出。更多詳情可參考交通部公路局 一一五年端午連假疏運專區(www.thb.gov.tw)。

除既有的票價優惠，搭配「TPASS 二.零+ 記名回饋」方案更具吸引力。民眾每月僅需搭乘 二 至 三 次大眾運輸工具，即可獲得十五% 回饋；若搭乘次數達 四 次以上，回饋比例更高達三十%。雲林監理站站長陳啟文呼籲，連假期間國道及各景點易現車潮，建議民眾多搭乘大眾運輸工具，除可免受塞車之苦，還能配合「TPASS」等優惠方案聰明消費、大省荷包，讓假期行程更流暢、更平安。民眾若有自行駕車需求，出發前應落實車輛安全檢查，並確保有充足的睡眠與體力，切勿疲勞駕駛，以維護行車安全。