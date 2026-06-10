端午連假玩樂園省很大！身分證對中「5」最低0元 義大狂祭5元門票
記者李育道／台北報導
端午節3天連假將至，不少民眾已開始規劃出遊行程。交通部觀光署整理全台主題樂園端午優惠方案，不僅有身分證對號折扣、水陸雙園免費升等，還有搭乘大眾運輸享優惠票價。其中義大世界更祭出超狂5元門票、九九峰動物樂園則推出身分證含「5」最高免費入園優惠，讓民眾能趁連假帶著全家大小出門放風、省荷包。
北部樂園主打親子同樂及數字優惠活動。小人國主題樂園即日起至6月30日推出「數字偵探就是你」活動，遊客可依身分證字號及出生年月日計算專屬優惠，最低只要259元即可入園，未滿3歲幼童免費。烏來雲仙樂園則於6月19日至21日推出纜車票買5送1活動，並加碼祭出大眾運輸優惠，持乘車憑證入園可享平日250元、假日300元票價。野柳海洋世界則於連假期間推出購票送「阿滿姨油飯」85折優惠券活動。
中部樂園優惠同樣吸睛。西湖渡假村推出399元全票加贈1名12歲以下兒童免費入園，若持大眾運輸票根購票，還能獲得DIY字母鑰匙圈。麗寶樂園則祭出899元水陸雙園票免費升等優惠，另有馬拉灣午後雙人899元及探索世界月光票雙人499元方案。
九九峰動物樂園則推出身分證數字對對碰活動，即日起至6月30日，身分證字號有1個「5」可享460元優惠票價、2個「5」只要280元，若擁有3個以上「5」則可直接免費入園。此外，姓名含有「端」、「五」或同音字的民眾，也可享成人優惠票價。想安排森林避暑行程的民眾，東勢林場遊樂區及杉林溪森林生態渡假園區也同步推出大眾運輸入園優惠。
南台灣則由義大世界祭出最殺優惠，6月19日至21日連假期間，全民皆可享550元優惠票價；若民國出生年月日加上身分證字號合計湊滿4個數字「5」，更可享5元入園超低價優惠。
東部樂園則主打在地體驗。宜蘭綠舞莊園日式主題遊樂區即日起至6月21日推出打卡送萌寵點心包活動，購票滿1000元再加贈限量端午香包。台東原生應用植物園則推出端午限定原住民傳統美食「阿粨」及草本香包DIY體驗，讓遊客在連假期間感受濃厚節慶氛圍。
觀光署表示，端午連假是闔家出遊的熱門時段，建議民眾出發前可先查詢各樂園官網最新活動資訊及使用規定，並多利用大眾運輸前往，不僅享有額外優惠，也能減少塞車與碳排放，輕鬆度過充實假期。
更多三立新聞網報導
《鐵拳教育》太寫實！台灣媽媽掀創傷…痛揭「校園霸凌」最黑暗一幕
《鐵拳教育》燒進政壇！韓教育首長發聲：決定親訪第一線
25國全淪陷！Netflix神劇《鐵拳教育》席捲全球 南韓教師界出面回應
原價台幣62元！好市多「1神物」爆紅 竟「飆漲14倍」海外拍賣驚見天價
其他人也在看
不想看《鐵拳教育》台灣第一線教師吐心聲：不是抒壓，是感受更深的悲哀
影劇串流平台Netflix在6月5日上架原創韓劇《鐵拳教育》，劇中出現政府成立「教權保護局」到校園以「非常手段」處理失控學生的劇情引發熱議；《鐵拳教育》日前登頂Netflix全球非英語類電視節目榜。但有教師直言，他實在不想看這部夯劇，原因是如果現實狀況不變，對第一線教師來說，看《鐵拳教育》絕對不是抒壓，而是感受到更深的悲哀。「只因教育困境，只能淪為在戲劇中意淫，而在現實卻是持續得毫無辦法，甚至越加
雨後這「4種水果」先別急著買 專家：水傷外表看不出來
（記者許韋傑／綜合報導）梅雨季大雨不斷，水果店老闆阿毛提醒消費者，部分水果外觀看起來沒問題，但因為吸收過多水分 […]
為了愛美40歲營養師「20年不碰這物」！省下萬元電波費 網驚：自律程度太瘋狂
知名營養師呂孟凡就在臉書分享，自己剛過40歲生日，在演講現場一公開年齡直接讓全場驚呆，大家都不可置信地問「吃得健康真的能維持成這樣？」而她大方透露自己能保持少女感狀態的兩大飲食大招，其中一項是「超過20年不吃油炸物」，同時她也堅持「完全不喝含糖飲料」，至於甜...
只有貓咪懂貓咪？小貓「離奇失蹤」最後靠同伴找到藏身處！
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 日前一則尋貓趣聞在網路上引發熱烈討論，一名女子受朋友委託暫時照顧兩隻貓咪，原本 …
改喝無糖飲料沒變瘦？ 營養師曝「大腦還在追甜」：恐越喝越想吃甜食
錢靜蓉於臉書粉專發文表示，不少人戒掉含糖飲料，改喝無糖飲品，結果體重沒減、還一直想吃甜的，其實問題的核心，不只是熱量的有無。她進一步提到，近年大量研究發現，含糖飲料與肥胖、第二型糖尿病、心血管疾病、脂肪肝等都有高度相關性，於是市場開始出現大量「替代方案」...
All in慘到「睡公園」？她隔天翻身繳清電費 網笑：雨後天晴
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導近期台股市場經歷劇烈震盪，不少投資人情緒跟著起伏。一名網友8日發文表示，因把僅有資金全投入股市，連電費與餐費都付...
奇蹟般地重逢！家貓失蹤「五個月」獨自穿越邊境與主人團聚
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 國外近日發生一起關於「走失貓奇蹟般重返主人身邊」的故事，一隻失蹤長達五個月的家 …
竹市氣爆案原因找到了 疑桶裝瓦斯軟管斷裂燒熔肇禍
新竹市高翠路9日清晨發生嚴重氣爆事故，造成2死2傷意外。消防局今天（10日）針對發生氣爆的便當店氣爆事故，公布最新火災調查與現場勘查進度。火調人員於事故現場順利清理出便當店使用的4桶瓦斯桶，並發現關鍵
獨家／不滿挨罰？ 屏科大旁測速照相遭砸毀 警追查
獨家／不滿挨罰？ 屏科大旁測速照相遭砸毀 警追查
孩子失控別急著罵！專家教「正向教養」先穩情緒再講道理
孩子在公共場所尖叫、大哭、拒絕穿鞋，許多家長直覺認為是「故意不聽話」，急著責備或要求立刻停止。衛生福利部桃園醫院近日舉辦「探索行為冰山：以正向教養回應孩子的情緒挑戰」講座，引導家長重新理解孩子行為背後的真正需求。
240萬台人腎壞了！最忌「這水果」：一小片、一口汁都奪命
台灣約有240萬名慢性腎病患者，醫師洪永祥表示，腎受損者由於腎臟失去排毒能力，楊桃含有的楊桃素會在血液中蓄積，並穿過血腦障壁，引發神經毒性，例如噁心、嘔吐、四肢發麻、肌肉抽搐；最嚴重的情況下，會導致癲癇發作、昏迷，甚至死亡。
下半年運勢出爐！ 巨蟹、摩羯防破財 獅子事業財運大贏家
下半年運勢出爐！ 巨蟹、摩羯防破財 獅子事業財運大贏家
梅雨狂炸鳳山溪暴漲！驚見黑影暗夜爬堤防 警消海搜竟挖出「神秘基地」
連日梅雨狂炸南台灣，各地溪水暴漲，高雄鳳山溪也成警戒區域，然而10日凌晨，鳳山溪畔卻上演了一場驚魂記，有民眾目擊一名神秘黑影在狂風暴雨中，竟暗夜攀爬走下陡峭的堤防，由於當時水流湍急，目擊者嚇得趕緊報警，深怕慢了一步就會發生滅頂悲劇，但警方趕到時意外發現疑似街友的住處。
大雨一直下！網友推1「雨天神器」掀熱論 1.3萬人點讚喊：我需要
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導近日氣象署發布大雨特報，全台陷入連日暴雨中，如何不成為「落湯雞」讓機車通勤族好煩惱。這時，有網友大力推薦一款「長筒...
與老婆吵架後 金剛猩猩陷入沉思爆紅！原來是「木村拓哉猩二代」
日本名古屋市「東山動植物園」一隻金剛猩猩「清正」，近日他的一段影片被瘋傳，相信他與老婆吵架後，陷入長長的沉思。由於這段畫面引發網友熱烈討論，也讓清正一夕之間爆紅，不過清正的來頭可不小，人家可是「木村拓哉猩二代」。
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
《五燈獎》廖偉凡轉行當上班族「年薪300萬」 現蹤捷運站近況曝光
曾在1988年至1998年主持經典節目《五燈獎》的藝人廖偉凡淡出演藝圈多年，現年67歲的他，近日現身台北市捷運站被民眾認出，引發外界關注其近況。
快訊／助「農地建倉庫」！桃市議員張肇良關說「違建免拆」遭當庭逮捕
擔任4屆議員的民進黨籍桃園市議員張肇良涉嫌於2022年至2023年間，利用時任桃園市政府顧問與市議員之身分收受業者賄賂，協助其在農地違法興建倉庫，更對當時的桃園市政府農業局農地管理科科長高明．帕桑施壓，要求對該違建免予查報拆除，使非法建物得以持續使用。桃園地檢署昨（9日）兵分9路搜索約談，今清晨當庭逮捕張肇良以及高明．帕桑，並向法院聲請羈押禁見。
股市洗三溫暖！大戶悄悄把錢搬到「這地方」等風起 利息相差27倍
近期台股大洗三溫暖，高資產投資人紛紛「獲利了結」或「降低風險」，將資金轉為現金戰備部位，等待下一次進場訊號。遠東商銀 Bankee 社群銀行就成為熱門停泊點，主打新台幣活存年利率 1.435%、高利無上限且
惡房仲球場「打工讀生巴掌罵髒話」慘了！遭判刑3月
今年（115年）台南市亞太棒球場發生男子不爽現場管制措施，跟中職工讀生吵架時竟然打對方巴掌的事件，這位職業是房仲的蔣姓惡男，近日被判3個月徒刑，可易科罰金。