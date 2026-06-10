端午連假玩樂園省很大！身分證對中「5」最低0元 義大狂祭5元門票

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記者李育道／台北報導

業者配合大選推出返鄉投票優惠。（圖／六福村主題遊樂園提供）

端午節3天連假將至，不少民眾已開始規劃出遊行程。交通部觀光署整理全台主題樂園端午優惠方案，不僅有身分證對號折扣、水陸雙園免費升等，還有搭乘大眾運輸享優惠票價。其中義大世界更祭出超狂5元門票、九九峰動物樂園則推出身分證含「5」最高免費入園優惠，讓民眾能趁連假帶著全家大小出門放風、省荷包。

北部樂園主打親子同樂及數字優惠活動。小人國主題樂園即日起至6月30日推出「數字偵探就是你」活動，遊客可依身分證字號及出生年月日計算專屬優惠，最低只要259元即可入園，未滿3歲幼童免費。烏來雲仙樂園則於6月19日至21日推出纜車票買5送1活動，並加碼祭出大眾運輸優惠，持乘車憑證入園可享平日250元、假日300元票價。野柳海洋世界則於連假期間推出購票送「阿滿姨油飯」85折優惠券活動。

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中部樂園優惠同樣吸睛。西湖渡假村推出399元全票加贈1名12歲以下兒童免費入園，若持大眾運輸票根購票，還能獲得DIY字母鑰匙圈。麗寶樂園則祭出899元水陸雙園票免費升等優惠，另有馬拉灣午後雙人899元及探索世界月光票雙人499元方案。

九九峰動物樂園則推出身分證數字對對碰活動，即日起至6月30日，身分證字號有1個「5」可享460元優惠票價、2個「5」只要280元，若擁有3個以上「5」則可直接免費入園。此外，姓名含有「端」、「五」或同音字的民眾，也可享成人優惠票價。想安排森林避暑行程的民眾，東勢林場遊樂區及杉林溪森林生態渡假園區也同步推出大眾運輸入園優惠。

南台灣則由義大世界祭出最殺優惠，6月19日至21日連假期間，全民皆可享550元優惠票價；若民國出生年月日加上身分證字號合計湊滿4個數字「5」，更可享5元入園超低價優惠。

東部樂園則主打在地體驗。宜蘭綠舞莊園日式主題遊樂區即日起至6月21日推出打卡送萌寵點心包活動，購票滿1000元再加贈限量端午香包。台東原生應用植物園則推出端午限定原住民傳統美食「阿粨」及草本香包DIY體驗，讓遊客在連假期間感受濃厚節慶氛圍。

觀光署表示，端午連假是闔家出遊的熱門時段，建議民眾出發前可先查詢各樂園官網最新活動資訊及使用規定，並多利用大眾運輸前往，不僅享有額外優惠，也能減少塞車與碳排放，輕鬆度過充實假期。

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