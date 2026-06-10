端午連假瘋玩！全台樂園祭超殺優惠 身分證3個「5」免費入園

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為迎接端午節連續假期，交通部觀光署彙整全台觀光遊樂業者推出的優惠方案，其中九九峰動物樂園祭出身分證字號含有3個「5」以上即可免費入園、義大世界則推出民國出生年月日加上身分證字號湊滿4個「5」僅需5元的超狂優惠。

義大推出民國出生年月日加上身分證字號湊滿4個「5」僅需5元的超狂優惠。（圖／義大官網）

觀光署表示，北部地區樂園主打親子同樂與超值的對號活動，小人國主題樂園即日起至6月30日推出「數字偵探就是你」活動，遊客憑身分證字號及出生年月日進行計算優惠，現場購票最低僅需259元，未滿3歲的幼童更可免費入園。

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烏來雲仙樂園則於6月19日至21日端午連假期間祭出纜車票買5送1方案，且即日起至6月30日只要憑大眾運輸憑證入園，即可享有平日250元、假日300元的購票優惠；野柳海洋世界則在連假三天期間推出購票即贈「阿滿姨油飯」全品項85折折價券，讓民眾飽覽海景之餘也能大飽口福。

至於中部地區樂園，西湖渡假村購買399元全票即贈送1名12歲以下兒童免費入園，搭乘大眾交通工具憑證購票另獲當日有效DIY字母鑰匙圈。麗寶樂園連假期間推出免費升等水陸雙園票優惠，全票僅需899元，另有馬拉灣午後1點入園雙人899元、探索世界下午4點後入園月光票雙人499元方案。

麗寶樂園連假期間推出免費升等水陸雙園票優惠。（圖／麗寶樂園提供）

九九峰動物樂園即日起至6月30日舉辦身分證數字對對碰，字號含1個5享優惠票460元、2個5享280元、湊滿3個5以上免費入園。此外，姓名含有「端」、「五」或讀音相近諧音字者，出示身分證件也可享成人優惠票460元。東勢林場遊樂區及杉林溪森林生態渡假園區端午連假期間持大眾交通工具搭乘憑證入園享超值優惠。

南部地區的義大世界在連假3天推出全民同享550元的現場購票特惠，若遊客的民國出生年月日加上身分證字號湊滿4個數字「5」，現場購票更享有5元門票的驚天價優惠。

義大極限挑戰是全球唯一的U型滑板。（圖／中天新聞）

東部地區方面，宜蘭綠舞莊園日式主題遊樂區自即日起至6月21日，遊客只要在手水舍淨手合照並上傳IG、臉書或Google，出示畫面即可向動物區飼育員領取「萌寵點心包」，現場購票金額滿1000元再加碼贈送限量端午守護香包。

台東原生應用植物園則邀請遊客在連假3天至園區用餐，不僅能品嚐地方限定的原住民傳統美食「阿粨」，還能現場體驗草本香包DIY，用天然草本植物幫大家解除吃完肉粽後的油膩感。

各觀光遊樂業的詳細活動內容、使用規定及活動日期皆以該園區現場公告為準，建議民眾出發前先前往各樂園官方網站確認最新資訊，並多加利用大眾運輸工具前往，共同度過一個充滿歡笑且環保的優質假期。

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