端午連假衝樂園！全台4大區域主題樂園「超殺優惠」一次收藏

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

雲仙樂園划船湖。(資料照) 圖：取自雲仙樂園官網

[Newtalk新聞] 為迎接即將到來的3天端午節連續假期（6月19日至21日），交通部觀光署特別彙整全台觀光遊樂業者的端午主題活動。今年各家樂園誠意爆表，紛紛祭出驚天動地的「身分證字號對對碰」、大眾運輸專屬百元特惠，甚至是「水陸雙園免費升等」等超殺方案。

其中最狂的義大世界只要對中數字，門票最低竟然只要 5 元！快把這篇全台樂園爭霸懶人包存起來，連假一起出門燃燒肉粽熱量。為了方便大家快速鎖定出遊目標，特將全台熱門樂園優惠區分四大區域，其中最受矚目的「對對碰」與「升等」好康如下：

廣告 廣告

(一)北部地區：主打親子同樂與對號特惠

小人國主題樂園：即日起至 6 月 30 日，推出「數字偵探」活動，憑身分證字號與出生年月日計算，現場購票最低僅需 259 元，未滿 3 歲幼童更可免費入園。

烏來雲仙樂園：端午連假期間祭出「纜車票買 5 送 1」；即日起至 6 月 30 日，憑大眾運輸憑證入園享平日 250 元、假日 300 元特惠。

野柳海洋世界：連假 3 天期間，購票即贈「阿滿姨油飯」全品項 85 折折價券。

(二)中部地區：破天荒免費升等、中「5」直接免費

麗寶樂園：連假期間推出「免費升等水陸雙園票」，全票僅需 899 元。另有馬拉灣午後 1 點入園雙人 899 元、探索世界下午 4 點後月光票雙人 499 元方案。

九九峰動物樂園：即日起至 6 月 30 日舉辦身分證對對碰，字號含有 1 個「5」享 460 元、2 個「5」享 280 元、湊滿 3 個「5」以上直接「免費入園」！姓名含有「端」、「五」或同音諧音者，亦享成人優惠票 460 元。

西湖渡假村：購買 399 元全票，即贈送 1 名 12 歲以下兒童免費入園；搭乘大眾交通工具憑證購票，再加碼送當日有效 DIY 字母鑰匙圈。

節能避暑聖地：東勢林場遊樂區、杉林溪森林生態渡假園區，連假持大眾交通工具搭乘憑證入園，均享超值優惠價門票。

(三)南部地區：驚天驚爆價！門票只要一枚銅板

義大世界：連假 3 天現場購票全民同享 550 元。最震撼的是，若遊客的「民國出生年月日」加上「身分證字號」中，湊滿 4 個數字「5」，現場購票即可享有「5元門票」的驚天超狂價！

(四)東部地區：在地原民體驗與手作療癒

宜蘭綠舞莊園日式主題遊樂區：即日起至 6 月 21 日，於手水舍淨手合照並上傳 IG、FB 或 Google 評論，出示即可領取「萌寵點心包」；現場購票滿 1,000 元再送限量端午守護香包。

台東原生應用植物園：連假 3 天至園區用餐，可品嚐地方限定原住民傳統美食「阿粨（Abai）」，還能當場體驗草本香包 DIY，清香解膩。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

雨揚老師》12生肖農曆５月運勢：虎寶寶貴人助攻、蛇寶寶正財穩定(上)

大雨狂炸！全台狂灌2.5億噸水 「4水庫」蓄水率衝破90%