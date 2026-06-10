端午連假衝樂園！身分證「最低5元入園」 大眾運輸享百元優惠

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端午節連續假期即將到來，國旅市場迎來暑假前重要檔期。為搶攻連假出遊商機，交通部觀光署彙整全台觀光遊樂業者推出的端午限定優惠方案，從身分證數字對對碰、大眾運輸票根折扣，到水陸雙園升等與親子同行優惠，希望透過價格誘因帶動入園人潮，為暑假旺季提前暖身。



端午連假不僅是業者衝刺第二季營運的重要節點，更被視為暑假旺季前的重要測試戰場，各家樂園透過優惠活動、主題體驗及交通整合方案，爭取家庭客群與年輕消費族群青睞。

北部樂園鎖定親子家庭客群 大眾運輸優惠成新趨勢

北部觀光遊樂區以親子市場為主要目標客群。小人國主題樂園即日起至6月30日推出「數字偵探就是你」活動，透過身分證字號及出生年月日計算優惠票價，最低可享259元入園優惠，未滿3歲幼童則可免費入園。



烏來雲仙樂園則結合交通優惠與團體促銷，於端午連假期間推出纜車票買5送1方案，並針對搭乘大眾運輸工具的旅客提供專屬優惠票價，藉此吸引雙北地區一日遊客源。



野柳海洋世界則攜手在地品牌推出購票贈折價券活動，希望透過異業合作延長遊客停留時間並帶動周邊消費，展現觀光產業串聯地方商圈的效益。

中部樂園價格戰升溫 水陸雙園與免費入園吸睛

中台灣遊樂園則以高CP值方案搶市。西湖渡假村推出399元購票送12歲以下兒童免費入園優惠，鎖定親子家庭客層；麗寶樂園則祭出899元免費升等水陸雙園方案，希望透過多元遊憩內容提升客單價與停留時間。



九九峰動物樂園則推出熱門的「5字優惠」活動，即日起至6月30日止，身分證字號含1個數字5可享460元優惠票價，含2個數字5只要280元，若累計達3個以上數字5則可免費入園。此外，姓名中含有「端」、「五」或同音字者，出示身分證件也可享成人優惠票價。



此外，東勢林場與杉林溪森林生態渡假園區則搭上永續旅遊趨勢，針對搭乘公共運輸工具的旅客提供門票優惠，結合低碳旅遊與生態觀光概念，符合近年綠色旅遊需求升溫的市場趨勢。

義大世界祭5元門票 創造話題流量搶攻曝光

南台灣方面，義大世界推出全民550元優惠票價，而最受矚目的莫過於「5元門票」活動。凡民國出生年月日及身分證字號中合計擁有4個數字「5」的遊客，即可享有5元購票資格。

體驗經濟持續發酵 東台灣主打文化與療癒商機

相較於價格促銷，東台灣觀光遊樂區則聚焦體驗經濟發展。宜蘭綠舞莊園透過日式文化場景、萌寵互動及端午香包贈禮，強化沉浸式體驗；台東原生應用植物園則結合原住民飲食文化與草本香包DIY活動，打造兼具文化教育與休閒娛樂的旅遊內容。



觀察近年旅遊市場變化，消費者已不再單純追求低價，而是更重視特色體驗與情感價值，促使觀光業者從單純票務收入模式逐步轉向體驗經濟與複合式消費經營。

暑假旺季前哨戰登場 觀光產業期待連假挹注營運動能

觀光業者指出，端午連假向來是第二季最重要的旅遊檔期之一，不僅有助於提升園區來客量，也能觀察暑假市場熱度與消費趨勢。



觀光署也提醒，各項活動內容、適用資格及優惠期間仍以各園區現場公告為準，出發前可先至各樂園官方網站查詢最新資訊，並多加利用公共運輸工具前往，在享受假期之餘也能共同落實低碳環保。



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