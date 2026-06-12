端午連假返鄉出遊必看 公路局北分局曝省道管制資訊

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北區養護工程分局預估端午節連假首日台61線竹港大橋會有南下壅塞車潮。圖：北區養護工程分局提供

端午節是我國四大節日之一，今(115)年自6月19日至21日有3天連續假期，公路局北區養護工程分局預估北部地區自6月18日下午4時起在快速公路銜接國1及國3與國5南港系統交流道附近路段會有第一波南下車潮，連假首日6月19日上午8時更將湧入大量南下車潮。

北區養護工程分局規劃在台61及台15線沿線樞紐義交協勤。圖：北區養護工程分局提供

北區養護工程分局表示，中長程南下的車潮於6月19日上午7時出現在國道1、3、5號；台61線尖峰車潮於8時起，出現在新竹路段，整體尖峰時段集中於當日上午9至12時，北返車潮則集中於6月21日下午1時至晚間9時間，國道1號與3號無實施高乘載管制措施，國道5號循例自6月20日至6月21日每日下午1時至6時，於蘇澳至頭城北向入口匝道實施高乘載管制，請宜花東收假返回北部地區用路人注意，建議鄉親可提早出發，或在出發前先上網了解路況選擇路線，避開壅塞路段和時段。

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北區養護工程分局特別提醒用路人，為因應大量車流進入新竹市台61線與台15線，台68線南寮匝道自6月18日晚間10時至6月21日晚間11時禁止左轉台15線南下；台15線71.5公里處新港三街路口，自6月18日晚間10時至6月21日晚間11時封閉；台61線鳳鼻尾隧道前竹1路口，自6月18日下午3時起至6月22日上午9時止封閉。

北區養護工程分局建議，中短程旅次的用路人，可以利用台61線、台1線、台3線及台31線做為桃園、台北、新竹間往返的替代道路，北部地區往返宜蘭、花東地區用路人如遇國道5號壅塞，建議可改道行駛台9線，因台2線福隆海水浴場周邊路段於歷次連假期間皆屬易壅塞路段，加上正值舉辦2026福隆沙雕季活動，交通壅塞情形將更嚴重，建議用路人提前改道以節省更多寶貴行車時間。

短程出遊的車潮，預估在連假期間每天都會出現在各知名遊憩區的周邊路段，省道台2線北海岸淡水至萬里附近及東北角福隆至瑞濱路段、台3、台4及台7線大溪、慈湖、石門水庫風景區，台3線北埔、峨眉附近、台9甲線烏來都是容易車多路段，另台61線淡江大橋自5月12日通車以來也吸引許多前往觀賞之遊客，預估交通尖峰時間約在上午11時至下午1時及下午5時至7時，提醒用路人注意。

公路局呼籲用路人，如遇天候不佳請減速慢行，勿超速、勿酒駕，變換車道請打方向燈並注意前後路況，快速公路沿線規劃舒適休息站提供用路人小憩。返鄉鄉親、親子出遊用路人，建議多搭乘大眾運輸工具，開車則請盡量利用替代路線並避開尖峰時段。隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板所顯示之交通管制及訊息，可利用公路局智慧化省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035隨時查詢最新路況。

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