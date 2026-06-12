端午連假返鄉出遊 搭乘公共運輸安全又實惠
隨著端午節連假即將到來，交通部公路局已規劃相關疏運措施，因應節日期間大量的人潮及交通需求，並確保道路交通順暢及協助民眾安全返鄉。
為鼓勵民眾搭乘公共運輸，自115年6月18日(連假前1日)至6月21日止，搭乘指定85條國道客運路線可享票價6折優惠(配合TPASS 2.0+ 優惠措施票價最高可優惠至42折)，另外持臺鐵、高鐵、國道客運同一電子票證，於10小時內轉乘在地市區客運或公路客運路線，即可享受一段票或基本里程免費優惠，另外加碼優惠轉乘指定幸福巴士免費。
在場站及景點交通疏導部分，桃園監理站將會觀察留意主要交通樞紐及旅遊景點周邊交通情況，除加派人力加強場站及觀光熱點的交通巡邏和疏導工作外，並將與相關單位建立橫向聯繫管道，因應可能出現的交通壅塞或突發狀況，確保道路交通暢通。
桃園監理站呼籲連假期間如有自行開車、騎車需求的民眾，請務必遵守道路交通相關法規，並避免酒後駕車、疲勞駕駛及危險駕駛等不法行為，保護自己也保障其他用路人的安全，共同營造良好的道路交通秩序，度過一個愉快平安的端午佳節。
更多新聞推薦
其他人也在看
高雄岡山本州工業區大火 市府種罰500萬+勒令停工
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導12日晚間七點多，高雄岡山本州工業區，一間廢棄物處理廠傳出火警，由於工廠倉庫有許多油料和化學物，火勢相當猛烈，消防隊出動大批人力搶救，幸好沒有人受傷受困，只是工廠疑似倉庫管理不當，才引發火災，也造成空污，環保局對業者重罰500萬，勒令停工。
台股狂飆外資卻沒來？ 林昌興爆下週兩大核彈級風暴 大盤恐回測
台股近期走勢震盪劇烈，隨著指數叩關4萬點大關，不少投資人關心多頭信心是否已經全面回歸。對此，知名財經節目主持人林昌興在節目中直言，雖然指數出現強勢反彈，但他個人絕不認為眼前的危機已經完全解除，這波大漲並非多頭安全訊號，提醒網路族與股民千萬不要盲目追價。
桃園監理站鼓勵端午連假搭國道客運出遊 最高享42折優惠
隨著端午節連假即將到來，交通部公路局已規劃相關疏運措施，因應節日期間大量的人潮及交通需求，並確保道路交通順暢及協助民眾安全返鄉。桃園監理站提到，為鼓勵民眾搭乘公共運輸，連假前1日開始至連假期間，搭乘指定國道客運路線享優惠，轉成在地市區客運、公路客運、指定幸福巴士，也都有優惠。 桃園監理站說明，
旅遊新選擇！淡水八里觀光公車115線登場 49元一日券暢玩熱門景點
淡江大橋通車滿一個月，新北市再推出配套公共運輸服務。新北市政府今（11）日正式啟用「988板橋快線」、「989機場快線」、「990機場快線」及「115淡水八里觀光公車」4條新路線，其中兩條機場快線從淡水往返桃園國際機場最快約60分鐘可抵達，票價120元，搭配TPASS基北北桃1200都會通及敬老愛心卡使用，可進一步降低交通成本。
「高虹安條款」過了！立法院三讀修正選罷法 藍白共提修正動議表決通過
立法院今（12）日召開院會，由民眾黨、國民黨立法院黨團共同提出的《公職人員選舉罷免法》第26條修正案，經表決贊成57票、反對48票，立法院長韓國瑜敲槌宣布三讀通過。依照三讀修正條文，未來觸犯輕罪經判決若宣告緩刑，或得易服社會勞動自由刑者，仍可登記為公職人員候選人。爭取連任的新竹市長高虹安被控誣告，一審遭判刑10個月，去年改判6個月，可上訴。由於誣告罪最重本刑......
橫向國道要收費了？國道基金缺口266億創新高 高公局曝評估結果
國道2號、國道4號、國道6號、國道8號與國道10號未來是否可能告別免費時代？立法院交通委員會日前要求交通部高速公路局全面檢討國道收費制度，並評估橫向國道收費可行性，引發社會高度關注。表面上看似是用路人荷包問題，但更深層的原因其實是國道基金財務壓力持續惡化。在未來7年超過4000億元重大建設需求下，如何維持高速公路建設與養護財源，已成為政府不得不面對的課題。2......
出國注意了！桃機「航廈電車」7/1起停運 旅客改搭桃捷、巡迴巴士
暑假出遊潮將至，桃園機場公司宣布，7月1日起將停止營運原本的「航廈電車」，提醒出國旅客要注意，可改搭桃園捷運或24小時巡迴巴士。
觀光署國旅「平日5大補助」 最快9月正式上路
為鼓勵民眾平日出遊，交通部觀光署規劃「觀光雙輪驅動方案」，提供5大優惠措施，但中央今年度總預算卡關，計畫延宕，交通部指出，若7月通過相關預算，最快9月起補助就可正式上路。5大平日優惠包括，平日住宿最高
桃園毒駕悲劇奪3命！網怒點名藍白「這1事」
社會中心／綜合報導日前彰化縣警局溪湖分局埔鹽分駐所所長陳國銘執行通緝犯查緝勤務時，遭施姓毒駕嫌犯駕車高速衝撞，造成雙腿嚴重骨折，同行員警趙秉逸也被車窗碎裂玻璃割傷，雙雙送醫救治，其中陳國銘目前仍住院接受治療。未料類似事件再度上演，桃園市經國路與天祥三街口昨（11）日晚間發生重大死亡車禍，一名疑似涉毒男子為躲避警方攔查，駕駛白色轎車逃逸，期間與警方展開追逐，最終因車輛失控打滑衝撞路人，造成2名無辜民眾送醫搶救後仍宣告不治。接連發生毒駕釀禍案件，也引發社群熱議，不少網友痛批毒品問題日益嚴重，甚至將矛頭指向藍白陣營刪減相關預算，質疑影響政府打擊毒品的成效。
淡江大橋4公車新路線啟用 淡水八里直通板橋、機場，新北觀巴49元一日券輕鬆暢遊！
串聯淡水與八里的重要跨河建設─淡江大橋於5月12日通車，結合捷運、公車與藍色公路，無須開車也能輕鬆前往淡水、八里賞河海夕照，打造水陸聯運的旅遊新體驗，同時推出「淡江大橋導覽遊河航班」，提供導覽解說，也能從水面更近距離欣賞壯闊橋景。另外，新北市政府新闢「988板橋快線」、「989機場快線」、「990機場快線」及「115淡水八里觀光公車」等4條公車路線，提供往返市區、機場及觀光景點的多元運輸選擇，輕鬆暢遊淡水、八里一帶。
鄭麗文稱成功訪美激怒民進黨 陳鳳馨解析綠媒報導三部曲：唱衰、抹紅，還有這一招
國民黨主席鄭麗文11日於大華府地區舉辦的僑宴中致詞表示，此次訪美的成功激怒民進黨政府，並指控親綠媒體不斷造謠，民進黨對自己的好表現非常緊張。對此，資深媒體人陳鳳馨在網路節目《大新聞大爆卦》中表示，鄭麗文此次訪美試圖打破美國的框架，挑戰相當大，但能讓台灣找到不一樣的路。鄭麗文此次行程的豐富度是過往其他台灣政治人物訪美未曾有過的，國民黨應好好整理成新聞稿對外說明......
張紘愷桃園毒駕奪3命 親友盼「別打擾」不想讓90歲阿公知道
桃園市昨（11）日晚間發生毒駕事件，駕駛白色轎車的張紘愷拒絕警方盤查，踩油門加速狂逃，在桃園街頭上演警匪追逐，他後來失控撞上紅綠燈桿後，導致2名無辜路人被撞死，他也在送醫搶救後宣告不治。這起毒駕3死悲劇事件曝光，毒駕問題再度引起高度關注。有記者找到張紘愷的住處，住在同棟建物的親友不願多談，希望不要記者打擾他們，家中還有張紘愷90幾歲的阿公，目前阿公也並不知情。
陳盈潔最新病況曝光！許常德一句話翻轉結局 宣布不再開唱
台語歌后陳盈潔72歲，近年健康狀況備受外界關注，自2023年因案入監服刑後，陸續因急性腎衰竭、敗血症等病況申請保外就醫。一路協助陳盈潔籌措醫療費用的音樂人許常德，日前才坦言曾擔憂她生命進入倒數階段，沒想到近日病況出現變化，也讓他感嘆人生總是充滿意外。林宜君
快訊／台鐵高雄站「旅客落軌遭自強號撞」 從月台縫隙爬出
台鐵高雄站今(12)日下午發生旅客落軌事件，旅客遭165次自強號撞擊後，從列車及月台間縫隙爬出，該列車已延誤33分鐘，台鐵說明後續由鐵路警察持續處理中，目前高雄站上下行列車可正常行駛。（賴俊佑）
遭黃山料爆「假裝昏倒、哭鬧敲門」追愛！陳玉珍「昔日清純玉照」曝光⋯本尊發聲反擊
暢銷作家黃山料被YouTuber多米多羅開酸文章灌水，直批他6本作品內容都大同小異，而被網友稱為「廢話體」文學，意外讓網友翻出黃山料2019年底的爆料舊文，揭露國民黨立委陳玉珍約20年前的「衝動追愛往事」。舊文再度引起熱議之外，也釣出陳玉珍受訪駁斥內容「說謊、胡說八道」，強調黃山料不知情卻以片面資訊渲染私事，質疑對方昔日藉她聲量博關注，怎料也讓陳玉珍的陳年清純照跟著曝光。
台灣超越中國了！躍升新興市場指數最大市場 專家揭AI紅利下的社會隱憂
受益於AI浪潮和半導體產業帶動，台灣今年第一季經濟成長年增率達13.69%，創下1987年以來近40年最高單季增幅，不過，此番榮景也引發大眾擔憂，當大量的資源、人才被大幅捲入半導體市場，台灣是否已做好準備。對此，財經作家游庭皓在網路節目《早晨財經速解讀》中指出，目前台灣已迎來新一輪產業升級，雖讓台灣財富累積速度快速擴大，但資源和人才大量往科技部門集中，貧富差......
【更新】綠能金童爆內線弊案！涉利多大單前卡位 天宇吳氏3兄弟共交保1300萬元
曾以轉型綠能、切入美系儲能大廠供應鏈而備受市場矚目的儲能大廠天宇工業（8171），驚傳高層涉入內線交易案。台北地檢署於今（6/12）日發動大規模搜索，劍指天宇核心決策圈董事長吳祖榆、總經理吳祖璋及副總經理吳祖銓3兄弟，經檢察官漏夜複訊後，以涉犯反《證券交易法》內線交易罪將3兄弟各諭知900萬元、300萬元、100萬元交保，3人均限制出境出海及住居。
偷搭普悠瑪號！無票男與列車長、鐵警爆衝突 網：怎常有這種無賴
台鐵137次普悠瑪列車近日傳出無票乘客糾紛，一段車長與鐵路警察在車廂內處理乘客的影片在網路曝光後，引發大量網友討論。
軍公教調薪方案「這時出爐」！政院最新進度曝光 她提一具體數字：別跳票
軍公教年金改革（年改）上路多年，近來，除停砍年金法案三讀後，18萬公務員將補發溢扣退休金外，軍公教明年是否調薪、調薪幅度是否超越近年的3%或4%，亦引發廣泛討論。國民黨立委許宇甄11日在臉書以「8月調薪承諾勿跳票，卓榮泰別再辜負基層公務員」為題表示，10日在她於立法院司法及法制委員會質詢時的「強力追問」下，行政院人事總處終於給出具體時間表，承諾公教調薪......
基隆國安路人行陸橋今晚開始拆除 明晚全線封閉民眾須繞道
基隆市國安路人行天橋因使用率低，將於今天晚上10點至14日拆除，其中明天（13日）深夜要吊卸主梁，八堵路全面封閉，從市區往返七堵、八堵的民眾必須繞道，繞行路線比較遠。這幾天下雨，但工務處評估不影響施工。工務處土木工程科張佑竹科長表示，國安路人行陸橋對高齡長者、身障人士、推嬰兒車或採買的市民使用上較為