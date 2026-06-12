端午連假返鄉出遊 搭乘公共運輸安全又實惠

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隨著端午節連假即將到來，交通部公路局已規劃相關疏運措施，因應節日期間大量的人潮及交通需求，並確保道路交通順暢及協助民眾安全返鄉。

為鼓勵民眾搭乘公共運輸，自115年6月18日(連假前1日)至6月21日止，搭乘指定85條國道客運路線可享票價6折優惠(配合TPASS 2.0+ 優惠措施票價最高可優惠至42折)，另外持臺鐵、高鐵、國道客運同一電子票證，於10小時內轉乘在地市區客運或公路客運路線，即可享受一段票或基本里程免費優惠，另外加碼優惠轉乘指定幸福巴士免費。

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在場站及景點交通疏導部分，桃園監理站將會觀察留意主要交通樞紐及旅遊景點周邊交通情況，除加派人力加強場站及觀光熱點的交通巡邏和疏導工作外，並將與相關單位建立橫向聯繫管道，因應可能出現的交通壅塞或突發狀況，確保道路交通暢通。

桃園監理站呼籲連假期間如有自行開車、騎車需求的民眾，請務必遵守道路交通相關法規，並避免酒後駕車、疲勞駕駛及危險駕駛等不法行為，保護自己也保障其他用路人的安全，共同營造良好的道路交通秩序，度過一個愉快平安的端午佳節。





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