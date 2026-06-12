端午連假逛青農市集 領百元新北幣搶購健康好物

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（記者陳志仁／新北報導）端午連假期間，新北市政府農業局即日起至14日的晚間，於中和四號公園舉辦「新北青農端午展售會」，集結在地青農推出蜂蜜、精油、有機蔬菜、羊乳及特色農產加工品等優質商品，並加碼發送100元新北幣，邀請民眾趁連假採買健康好禮、支持在地農業。

圖／三寶爸的窩提供各式蜂蜜及蜂蜜飲品，未滿十八歲禁止飲酒。（新北市政府農業局提供）

展售會匯集多家新北青農品牌共同參與，首日快閃登場的「歪皮植物」及「桃植物精油工坊」，帶來療癒系植栽與天然精油商品；其中，桃植物精油工坊推出甜橙、綠薄荷等精油任選兩瓶折50元，季節限定精油三瓶特價1200元；歪皮植物則祭出使用新北幣購買任一商品，即贈送貓草種植包優惠。

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13日至14日則由「三寶爸的窩」及「秦佳圓有機農場」接力展售，三寶爸的窩主打蜂蜜系列產品，推出購買700公克蜂蜜即贈70公克蜂蜜擠擠瓶活動，使用100元新北幣更可折抵120元商品；秦佳圓有機農場則推出有機蔬菜三包110元、綠拿鐵三瓶270元等優惠方案，想要享優惠的民眾千萬不要錯過。

活動現場也邀集多家優質農場共襄盛舉，包括屢獲全國蜂蜜評鑑肯定的昌輝養蜂場與鼎勝養蜂場，提供龍眼蜜及各式蜂蜜產品優惠；五寮尖山羊乳則帶來新鮮羊奶及人氣羊奶小饅頭，民眾自備保冷袋購買羊奶商品還可再享折扣。

此外，三峽小棲蘭森林農場推出猴頭菇香鬆、香椿炒飯、麻油猴頭菇湯及新鮮猴頭菇等特色商品，現場祭出猴頭菇炒飯與炊粉任選三包300元優惠；錦川食堂則帶來草仔粿與蘿蔔糕等農村經典美食，讓民眾一次品嚐新北在地農產魅力。

為鼓勵民眾消費支持青農，活動期間每日下午2點起加碼發送100元新北幣，民眾只要下載「我的新北市APP」，完成會員註冊並登入後，前往活動現場服務台說出通關密語「新北青農讚！」即可掃碼領取100元新北幣，於當日青農攤位消費使用。

農業局局長諶錫輝表示，青農是新北農業發展的重要力量，本次展售會精選兼具健康、減碳與在地特色的優質農產品，不論送禮或自用都相當適合。市府未來也將持續推動「農業健康市／式」理念，支持青農創新發展，打造農業、生態與市民共好的永續環境。

《引新聞》提醒您：未滿18歲請勿飲酒、開（騎）車不喝酒，喝酒不開（騎）車；飲酒過量，有害健康！

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