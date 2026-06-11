端午遞溫情~公私合力宜起關懷資收個體戶
【記者卓羽榛宜蘭報導】端午佳節將至，為關懷長期投入資源回收工作的個體戶，宜蘭縣政府今日上午於壯圍鄉壯六社區活動中心舉辦「端午遞溫情~公私合力宜起關懷資收個體戶」慰問活動，由林茂盛代理縣長及沈清山鄉長一同出席，向辛勤付出的資收個體戶表達感謝與關懷，並發送在地農產米及代贈萬海航運有限公司提供之民生物資，提前歡度端午佳節。
代理縣長林茂盛表示，資收個體戶多為高齡或弱勢民眾，平日依靠回收工作維持生計，且長年默默投入資源回收工作，值得社會各界給予更多支持與肯定。縣府每年於端午節前夕辦理資收關懷慰問活動，希望讓資收個體戶感受到社會溫暖與節慶關懷。今年更首度由企業響應ESG永續理念及善盡企業社會責任，捐贈本縣280位列冊資源回收個體戶反光背心、清潔防護用品及防寒被毯等生活物資，以實際行動關懷弱勢族群，透過政府與民間企業共同合作，讓關懷力量加倍。
環保局指出，環境部推動「資收關懷計畫」以高於市場價格的補助單價收購資源回收物，每人每月補助上限為5,000元，以領有低收入戶、中低收入戶、中低收入老人生活津貼或身心障礙證明等實際有從事資源回收業務個體戶為優先參加對象，由資收個體戶將撿拾到的應回收廢棄物交給清潔隊，即可依重（數）量計價獲得補助，除可增加低回收項目之回收成效，亦可提高資收個體戶收入。
資收個體戶為本縣資源回收體系的重要一員，常穿梭於巷弄為環境付出及努力，環保局統計自108年推動「資收關懷計畫」迄今，資源回收物累計已達9,200公噸，不僅提升資源回收量、改善環境衛生，且有效達到垃圾減量成效。也要感謝萬海航運捐贈物資與對資收個體戶的關懷與支持，期盼這份善意與正能量能夠讓更多企業共同推動社會公益與環境永續，讓愛與溫暖持續在社區中傳遞。
其他人也在看
美軍擊落多架伊朗攻擊無人機 川普怒警告：最好快收斂
根據路透社（Reuters）報導，消息人士透露，美軍近日在霍爾木茲海峽附近，擊落了多架伊朗的單向攻擊無人機。儘管美伊雙方日前宣稱和平談判有所進展，但這起最新軍事衝突，無疑讓中東局勢再度陷入緊張。
勝興車站、白沙屯拱天宮... 苗栗十大人氣景點強勢出爐
苗栗最強玩樂地圖公開！放假想來趟慢活之旅，除了坐擁山海交織的花蓮、台東外，近年來也有越來越多旅人將目光投向苗栗。這座融合客家文化、自然生態與鐵道風情的城市，不僅擁有豐富的人文底蘊，更藏著許多值得細細探
風評：蔣萬安一砲打過江
台北市長蔣萬安一向謙和有禮，沒事不挑事，沒想到竟在賴清德總統監委提好提滿的隔天，主動臉書發文直指「監察院有什麼讓台灣民眾看得起的作為？」呼籲藍白兩黨立委直接否決二十九名被提名人，先凍結監察院的運作，再爭取朝野共識，修憲廢除監察院。蔣萬安臉書發文搶在國民黨中央之前，也搶在擁有監委同意權的立法院黨團之前，一砲打過江，讓他的競選對手─民進黨立委沈伯洋追趕不及，只能......
台廠記憶體第3家！這「指標股」籌資280億元 跟進南亞科、群聯搶食AI大餅
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導繼記憶體指標大廠南亞科（2408）、群聯（8299）完成募資案後，台灣第3家記憶體廠力積電（6770）近日也宣布透過發行海外存託...
美伊戰事結束露曙光！伊朗外長：協議草案完成 數日內遠距簽署
美伊衝突迎來重大轉折！伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）12日證實，為結束美伊戰事的《伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄》架構已接近完成，雙方預計在未來幾天內敲定，以「遠距數位方式」完成協議草案的歷史性簽署。
台股震！新日興、欣興、旺矽連環爆違約交割 今年已達13起
近期台股走勢劇烈震盪，當沖與信用交易風險浮現，市場再度爆發鉅額違約交割案。臺灣證券交易所與櫃買中心12日公告，單日新增3檔個股達違約資訊揭露標準，包含上市熱門股新日興（3376）、欣興（3037）以及上櫃股旺矽（6223），單日申報違約總金額高達7,034.4萬元。隨著12日新增的3起案例，今年以來上市櫃違約交割案件合計已達13起。
一度賠百萬！洪都拉斯昔押房買500張股票 「暴跌剩6元」反轉結局曝
男星洪都拉斯耕耘演藝圈多年，上遍各大節目，拍了不少戲劇作品，然而年輕的時候，他曾因為演藝工作很常有一餐沒一餐，決定投資股票賺錢，不僅曾遇到詐騙分析師，甚至曾拿房子抵押用一張10幾塊錢的價格買進500張銀行股，沒想到這檔股票卻一路跌到6塊，讓夫妻倆徹夜難眠，最後雖迎來「驚人反轉」。但他也提醒，千萬別將所有資金放進同個籃子，他的故事也值得近日沈淪股海「四貸同堂」的投資者借鏡。
老屋想解套1／桃園蘆竹旺族內戰！ 鐵皮古宅竟成歷史建築
6月2日下午，記者跟隨林子壽與林氏宗親抵達慎德居，慎德居建於1914年，是傳統「一堂二橫」客家夥房，採用鵝卵石興建基礎、土墼磚與紅磚起建屋身，福州杉與紅瓦等建材興建房頂，本該是樸實典雅、古色古香，如今竟滿地雜物，加上天花板上超大蜘蛛網，以及用建築物上覆蓋的紅色...
傅子純頭七！王彩樺哀痛發聲 深夜抄心經迴向：怎麼就這樣離開
八點檔演員傅子純7日因急性血癌驟逝，享年46歲，噩耗一出震驚整個台灣演藝圈。頭七這天，曾跟傅子純有過戲劇合作的王彩樺深夜悲痛發聲，表示至今仍不敢相信傅子純離世。蔡佩伶報導
新北、基隆大雨特報！梅雨未結束 午後慎防強對流、雷擊
梅雨滯留鋒面影響，中央氣象署今天清晨發布新北、基隆大雨特報，基隆北海岸地區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石。氣象專家吳德榮指出，今天滯留鋒在北部海面，各地略好轉、氣溫升。受西南季風的影響，午後仍有強對流發生的機率，需注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。
中國砸46億大亂鬥！ 日本龍頭已倒地 謝金河：台廠考驗將至
財經專家謝金河指出，AI軍備競賽雖引爆高階玻纖布超級行情，但領頭羊日東紡織股價驟然腰斬，揭示中國巨石與菲利華大舉擴產殺價，高階市場版圖巨變，台灣玻纖布廠考驗恐將至。
全國模範女警帥氣開球 高雄刑大攜手台鋼雄鷹歡慶警察節
【記者 宋祥霖／高雄 報導】 為慶祝115年警察節，感謝警察同仁長期維護社會治安及守護市民安全的辛勞付出，高雄
南投巧克力咖啡節6/19登場 許淑華、蔣萬安聯手代言
【記者林玉芬南投報導】2026南投巧克力咖啡節將於6月19日在埔里福興溫泉遊客中心登場，縣府12日舉行記者會，縣長許淑華、臺北市長蔣萬安「聯手出擊」為活動造勢，為咖啡、巧克力產業代言，號召各地遊客把握...
不准冠名！美法官堅持移除甘迺迪中心「川普」大名
美國華盛頓聯邦法官近日駁回川普政府的請求，堅持不暫緩「將川普名字從甘迺迪表演藝術中心移除」的命令。法官強調，只有國會擁有該中心的命名權，此裁決也獲得上訴法院支持，川普之名必須限期拆除。
曾和傅子純結拜！王瞳獻唱〈城裡的月光〉哽咽哭了...「崩潰畫面」曝光
男星傅子純7日因急性血癌驟逝，享年46歲，噩耗震驚演藝圈。王瞳日前和霸氣樂團登台演出，在麗星郵輪上演唱〈城裡的月光〉獻給傅子純，感性說道：「我相信人生的道路上，月有陰晴圓缺、人有悲歡離合，一些無常就是日常，但我們可以用一顆勇敢的心坦然接受」，不過她唱到一半情緒潰堤，一度哭到唱不下去，讓全場陷入一陣鼻酸。宋亭誼報導
回收場驚見不明包裹 拆開竟是人體斷肢！南韓警追身分
回收場驚見不明包裹 拆開竟是人體斷肢！南韓警追身分
梅雨季快結束？林得恩曝「出梅」時間點：將轉入颱風季
林得恩指出，台灣梅雨季通常落在每年5月至6月之間，而「出梅」時間則會因年度氣候條件不同而有所差異。根據歷史統計，平均約落在6月下旬至7月上旬。他說明，氣象學上所謂的「出梅」，並非單純觀察某一天是否放晴，而是評估東亞整體大氣環流是否穩定轉變為夏季型態。相關判斷...
中職／天啊他們根本不會停！蔣銲首秀遭象迷震撼教育 仍被台式應援圈粉
味全龍洋投蔣銲本季首度來台加入中職，他表示已經被台灣的應援文化圈粉，還透露自己初登板就被象迷的威力震懾到，現在習慣以後，覺得應援聲反而讓他在投球時有更多的腎上腺素。
赴日血拚注意！旅遊達人曝「登機禁帶清單」 帶錯當場就沒收
日本是許多人喜愛的旅遊國家，不少旅客都會趁機購買家電、廚具等商品帶回台灣。不過，若不清楚航空公司的相關規定，可能在機場安檢時遭到沒收。對此，旅日達人林氏璧分享飛航安全相關規範，提醒民眾出國購物前務必先了解規定，以免影響旅程。
5月營收年增253%！「這半導體通路黑馬」挾記憶體題材法人看旺今年賺1股本 噴出4天登強勢股王
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（12）日台股加權指數收盤44,169.04點，漲1019.58點，漲幅2.36%，觀察昨日表現強勢個股，半導體通路大廠至上（8112）先前...