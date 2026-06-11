端午遞溫情～公私合力 宜起關懷資收個體戶

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宜蘭縣代理縣長林茂盛及壯圍鄉長沈清山出席「端午遞溫情～公私合力宜起關懷資收個體戶」慰問活動，向辛勤付出的資收個體戶表達感謝與關懷，並發送在地農產米及代贈萬海航運有限公司提供之民生物資，提前歡度端午佳節。（宜蘭縣政府提供）

（另開新視窗）

記者林坤瑋／宜蘭報導

端午佳節將至，為關懷長期投入資源回收工作的個體戶，宜蘭縣政府十一日於壯圍鄉壯六社區活動中心舉辦「端午遞溫情～公私合力宜起關懷資收個體戶」慰問活動，由代理縣長林茂盛及鄉長沈清山一同出席，向辛勤付出的資收個體戶表達感謝與關懷，並發送在地農產米及代贈萬海航運有限公司提供之民生物資，提前歡度端午佳節。

林茂盛表示，資收個體戶多為高齡或弱勢民眾，平日依靠回收工作維持生計，且長年默默投入資源回收工作，值得社會各界給予更多支持與肯定。縣府每年於端午節前夕辦理資收關懷慰問活動，希望讓資收個體戶感受到社會溫暖與節慶關懷。今年更首度由企業響應ESG永續理念及善盡企業社會責任，捐贈宜蘭縣縣二百八十位列冊資源回收個體戶反光背心、清潔防護用品及防寒被毯等生活物資，以實際行動關懷弱勢族群，透過政府與民間企業共同合作，讓關懷力量加倍。

環保局指出，環境部推動「資收關懷計畫」以高於市場價格的補助單價收購資源回收物，每人每月補助上限為五千元，以領有低收入戶、中低收入戶、中低收入老人生活津貼或身心障礙證明等實際有從事資源回收業務個體戶為優先參加對象，由資收個體戶將撿拾到的應回收廢棄物交給清潔隊，即可依重（數）量計價獲得補助，除可增加低回收項目之回收成效，亦可提高資收個體戶收入。