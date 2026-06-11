端午關懷走訪三機構 李美珍代表市長致贈加菜金與蘋果

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【記者葉柏成／新北報導】端午佳節將至，新北市社會局長李美珍今〈11〉日代表市長侯友宜，親自走訪淡水區仁濟安老所、三芝區雙連安養中心及八里區天主教安老院，致贈加菜金與象徵平安的蘋果，向長者獻上節日祝福，也感謝各機構照護團隊長期投入心力，守護長者生活安全與健康，營造安心頤養環境。

李美珍表示，今年市府針對全市49家社福機構發放端午加菜金及蘋果，傳達平安祝福與關懷之意，也向第一線照護人員表達感謝，期盼透過實際行動，讓長者感受節慶溫暖與社會支持，共度平安幸福端午佳節。

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《圖說》李美感謝所有在一線努力的工作人員，讓入住機構的長者也能活得快樂、安心。〈社會局提供〉

仁濟安老所座落淡水河畔，今天由住民賴文章及賴潘鳳英夫妻代表接受加菜金與蘋果，住民並以歌唱熱情歡迎。李美珍指出，今年7月起敬老卡將再擴大服務，點數提升至600點，並新增YouBike 2.0E電輔車等多元使用通路，鼓勵長者多外出活動維持身心健康，現場長者也踴躍詢問申辦及計程車叫車方式，互動熱絡。

《圖說》李美珍至台灣天主教安老院逐位向住民道聲端午節快樂。〈社會局提供〉

三芝區雙連安養中心設有安養、養護及失智照顧區，院方表示每年端午均規劃節慶活動，包括正午立蛋與划龍舟等，讓長者感受節日氛圍。入住已9年、現年89歲的蔡惠玉分享養生秘訣，強調規律作息、參與課程及運動習慣，使生活充實不與社會脫節，也感謝機構長期陪伴照護。

《圖說》高齡89歲的雙連住民蔡惠玉(中)開心與社會局長李美珍分享機構生活。〈社會局提供〉

此外，八里台灣天主教安老院秉持會祖聖余剛貞修女仁愛精神，提供如家庭般溫馨照護環境。李美珍逐一向住民問候端午佳節快樂，並感謝修女及全體工作人員辛勤付出，使長者能在舒適環境中安心生活。