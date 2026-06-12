端午限定！帶蛋入兒童新樂園免門票 雞蛋、鴕鳥蛋都能通關
【互傳媒／記者 謝忠義／台北 報導】適逢端午佳節，兒童新樂園將於6月19日端午節當天推出「帶蛋入園免門票」限定活動。民眾只要攜帶完整帶殼生雞蛋，即可享免費入園優惠；鴨蛋、鵝蛋、鵪鶉蛋甚至鴕鳥蛋也同樣適用，邀請大小朋友一起來挑戰最「蛋定」的端午節。
當日中午將於樹蛙廣場舉辦「趣味立蛋挑戰」，採現場報名制，額滿為止。凡參加者皆可獲得紀念好禮，並共同留下端午節最有趣的合影紀錄。
此外，園區吉祥物「小隊長」也將驚喜現身。民眾只要與小隊長合影，上傳社群限時動態並標記指定活動標籤，即可至服務中心兌換限量節慶好禮。
本次活動也結合客家委員會「五月節」文化推廣，以本草文化為主題，透過五感體驗、手作創作及互動遊戲，帶領民眾認識客家傳統節慶文化。完成指定挑戰者，還有機會獲得五月節香包、艾草小饅頭等特色贈品。
北捷遊憩公司表示，端午節是重要的傳統節慶，希望透過帶蛋入園、立蛋挑戰及文化體驗活動，讓親子家庭在歡樂互動中認識民俗文化、創造美好回憶。也歡迎民眾購買「一日樂Fun券」，暢玩園區遊樂設施，度過一個充滿歡笑與幸福的端午假期。
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