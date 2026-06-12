端午飄果香！永信社福長者自製水果冰粽 享受節慶美味

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永信基金會推出水果冰粽，讓長輩食用。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕端午節將至，對許多高齡長者而言，傳統粽子因糯米黏性高、不易消化，加上口腔功能退化或吞嚥困難等因素，往往無法安心品嚐節慶美食。為了讓長者也能感受端午佳節的幸福滋味，永信社會福利基金會旗下日照中心及松柏園老人養護中心，翻轉傳統粽子的既定印象，推出色彩繽紛、冰涼Q彈的「水果冰粽」，以創意手作陪伴長者歡度端午。

永信社會福利基金會主任葉建鑫表示，許多機構長者因年紀增長、疾病影響或口腔功能退化，面臨咀嚼困難、吞嚥障礙等問題。對一般人來說，只是一口粽子，卻可能造成嗆咳、吞嚥困難，甚至危及健康。這不只是少了一份美食，更像是與節慶、與家人的共同記憶漸漸失去連結。

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永信基金會今日指出，這次水果冰粽特別選用如火龍果、奇異果及芒果等質地柔軟且富含水分的水果打成泥，永信社會福利基金會副主任吳曉菁表示，「過去端午節活動多由社區長者帶領日照長者綁粽子，今年則反轉角色，由日照長者擔任「指導者」，帶領社區長者一起製作水果冰粽。透過親手製作、視覺欣賞與品嚐美食的過程，不僅豐富長者感官刺激，也促進人際互動與世代交流，讓節慶活動成為情感連結的重要橋梁。

永信基金會推出水果冰粽，讓長輩安心食用。(記者張軒哲攝)

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