端午飄香小心「粽」招 桃療物理治療師教您預防顳顎關節危機

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桃療物理治療師呼籲健康吃粽子訣竅。 (桃療提供)





端午佳節將至，家家戶戶少不了品嚐美味的粽子。然而，桃園療養院物理治療師12日提醒，粽子具備「黏、厚、韌」的特性，若食用方式不當，不僅會造成消化負擔，更可能引發顳顎關節（下巴關節）疼痛。桃療物理治療師張組長呼籲民眾在享受美食之餘，也要保護口腔關節的健康。

物理治療師張組長指出，粽子主要的成分為糯米，且常見配料如魷魚、香菇、厚實肉塊等都極具韌性。咀嚼負荷過重： 頻繁且用力地咀嚼會使「嚼肌」與「顳肌」過度收縮，長期下來易導致肌肉疲勞、痠痛。關節盤受壓： 若習慣單側咀嚼，會導致雙側顳顎關節受力不均，進而引發關節盤移位，導致張口時出現「喀喀」異響，甚至出現嘴巴張不開的窘境。

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身為物理治療師，張組長強調，若發生顳顎關節障礙，物理治療能提供有效的非侵入式協助：

徒手治療：由治療師進行口腔內外的肌肉放鬆手法，並施予關節鬆動術，協助移位的關節盤復位。

儀器治療：利用深層熱療（如超音波）或電療，舒緩發炎組織並改善局部血液循環。

肌肉按摩：用手在特定點上按摩，例如耳前三指在顴骨上按壓、臉頰處按壓，單點建議一次8-10秒，可重複找點操作，壓到比較不痠即可，並非越痛越好。

為了讓桃園地區的鄉親能安心過節，張組長特別提供以下撇步：

「切小塊」： 建議將粽子切成小份量後食用，避免張大口撕咬，減少關節活動的夾角。

「左右開弓」： 務必使用兩側牙齒輪流咀嚼，避免單側過度負擔。

「溫敷放鬆」： 食用完較韌的食物後，可使用溫毛巾熱敷耳前方區域約10分鐘，幫助咀嚼肌放鬆。

張組長提醒，若端午節後出現開口疼痛或下顎卡住的情況，應及早尋求醫師或物理治療師求助，切勿強行拉扯下顎，以免造成關節永久受損。

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