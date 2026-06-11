端午「粽子」放室溫別超過2小時 營養師揪「寶林茶室」殷鑑：這異狀快丟

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端午吃粽子應景，但保存方式要注意。食藥署提供



下周就是端午節，不少民眾都會開始準備粽子應景。近期受梅雨鋒面影響，各地降雨頻繁，雖然氣溫相對涼爽，但潮濕悶熱的環境同樣有利細菌繁殖，食品保存風險不容忽視。衛生福利部朴子醫院營養師湯悅琦表示，粽子若保存不當容易滋生仙人掌桿菌等病菌，2024年寶林茶室事件所引發的邦克列酸（米酵菌酸）也是好發在澱粉類食品，呼籲民眾如果看到若粽子出現牽絲、異味等變質跡象應立即丟棄；室溫保存千萬不要超過2小時，冷藏也不要超過2天。

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衛生福利部朴子醫院營養師湯悅琦表示，粽子以糯米為主體，屬於澱粉類食品，若保存不當容易滋生仙人掌桿菌等病菌。2024年寶林茶室事件所引發的邦克列酸（米酵菌酸）中毒案例也是在澱粉類的製品「粄條」中發現，因此提醒民眾，澱粉類食品的保存與食用安全不可掉以輕心。

湯悅琦提醒所有民眾，近期連日降雨，許多民眾誤以為天氣較為涼爽，食品不易變質，但高濕度環境同樣適合細菌繁殖，食物若長時間放置於室溫，仍可能增加食安風險。粽子於室溫下放置超過2小時，即可能進入細菌快速繁殖期，若出現牽絲、異味等變質跡象應立即丟棄；吃不完的粽子應儘速冷藏，2天內食用者置於5℃以下冷藏保存，超過2天則建議直接冷凍，以確保食品安全。

湯悅琦說，除粽子外，粄類、涼皮、糯米圓、泡發木耳及發酵薯類製品等澱粉類食品，也應特別注意保存條件。她也強調寶林茶室事件中的邦克列酸毒素一旦產生，即無法透過加熱破壞，吃下肚嚴重恐危及生命。衛生福利部朴子醫院呼籲民眾把握「健康選粽、儘速冷藏、適時冷凍」3大原則，讓粽子不會成為端午節的惡夢。

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