端午3天連假 部分交流道實施匝道封閉管制

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（中央社記者余曉涵台北10日電）端午節連假即將到來，高公局表示，預估國道將出現大量返鄉與旅遊車潮，依據歷年車流數據，規劃了11條替代道路（長、短途）供用路人選擇。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，針對長途旅次部分，高公局規劃了4條替代道路，包括國1國3新竹至台南地區雙向、國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向、國5頭城至坪林北向，以及國6舊正至台中地區雙向。

短途旅次規劃了7條區域性替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅系統至員林（北斗）雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及國3田寮至國10旗山東向。

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高公局表示，端午節連假期間，國道部分交流道將實施匝道封閉管制，請用路人改道行駛。

南向部分為19日國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口，凌晨5時到中午12時；國道5號石碇、坪林交流道南向入口，凌晨0時到中午12時。20日國道1號埔鹽系統交流道南向入口，凌晨5時到中午12時；國道5號石碇、坪林交流道南向入口，凌晨5時到中午12時。

北向部分20日國道1號虎尾、埔鹽系統交流道北向入口，中午12時到晚間9時；國道3號西濱交流道北向入口，中午12時到晚間9時。21日國道1號虎尾、埔鹽系統交流道北向入口，中午12時到晚間9時；國道3號西濱交流道北向入口，中午12時到晚間9時。

高公局表示，針對匝道封閉交流道，共規劃8條替代道路，用路人可於出發前透過1968App加以規劃利用。（編輯：張銘坤）1150610