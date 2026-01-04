端太保市長任內償債政績 黃榮利拚初選盼留住嘉義青年

民進黨嘉義縣長擬參選人黃榮利，強調任內償債、推動福利與基礎建設成果，盼以治理經驗留住嘉義青年人口。（圖／翻攝自黃榮利臉書）

民進黨今（4）日舉辦嘉義縣長初選提名政見會，擬參選人黃榮利指出，自己出身農家、非政二代，過去無論推動農業升級、改善地方財政或建設基層設施，始終以改善鄉親生活為核心目標；面對產業進駐與發展衝擊，他強調，嘉義不能只成為建設現場，更要讓在地民眾實質受益，才能留住人口、帶動地方長遠發展。

黃榮利表示，從政初心就是希望讓鄉親過上更好的生活。他回顧擔任農會總幹事期間，面對台灣海島型氣候與頻繁颱風衝擊，農作物常遭重創，農民往往血本無歸；因此，他運用過去赴日學習的經驗，導入農業技術，創造「溫室小番茄」奇蹟，成功打開市場、供不應求，也吸引數百名青年返鄉至太保市從事農業。

他指出，就任太保市長時，太保市公所負債高達9,000萬元，占當年度預算約三成，甚至連補助學童營養午餐都面臨困難。為改善財政，他採取開源節流策略，調整財務結構，成功在三年內清償債務，並自第四年起陸續推動多項福利政策，包括育兒津貼、防疫津貼、喪葬慰問金及學雜費補助等。

在大型建設方面，黃榮利列舉包括太保區公所新建大樓、藝文中心、日照活動中心，以及興建橋梁改善交通，帶動地方整體發展。他總結，無論是財政改善、基礎建設推動、社會福利擴充或都市計畫落實，皆是其多年來具體而完整的施政成果。

談及產業發展，黃榮利指出，台積電在嘉義科學園區興建先進封裝廠等相關建設與產業布局正逐步推動，各界多持正面看法；但他也聽到基層不同聲音，部分鄉親反映「地方開始發展，但生活與薪資並未同步改善」。他坦言，產業進駐帶動房價上漲，若未妥善因應，反而可能加重在地居民負擔；因此決定挺身承擔，盼能改善鄉親生活處境，也期待未來外出打拚的嘉義子弟能返鄉發展、學成留鄉，避免人口持續流失。

