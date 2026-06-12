端木正上訴改口認罪！律師曝「這案柯文哲逃不了」：二審就直接進去關

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政治中心／黃依婷報導

民眾黨前主席柯文哲因京華城案、政治獻金公益侵占案，一審被判刑17年，然而，近期案情出現轉變，一審遭判處1年徒刑的會計師端木正改口認罪並提起上訴，希望解除科技監控。對此，律師陳君瑋也分析直言，柯文哲本人逃不了，且有機會無法上訴三審「就直接進去關」。

陳君瑋發文，端木正認罪對柯文哲的影響，首先就削弱「完全是會計師個人問題」的辯護力道，柯文哲本人逃不了，接著，柯文哲貪污、公益侵占政治獻金都還能上訴三審，但挪用眾望基金會公款支付競辦員工薪水的「背信罪」，一審被判2年6月，二審有罪後不能上訴三審，就直接進去關。

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據了解，台北地檢署一共起訴11名被告，經台北地方法院1年審理，3月26日一審判決柯文哲、應曉薇、沈慶京、眾望基金會董事長李文宗、木可公關前董事長李文娟、台北市都市發展局前局長黃景茂、會計師端木正等，一共7人提起上訴。

柯文哲律師團於4月29日遞出上訴聲明書，之後再補上理由狀，其他被告也陸續提出上訴聲明及理由狀。應曉薇的上訴理由狀於5月20日最後一名送達北院，北院因此在整卷後，已於5月25日上訴送交高院。

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