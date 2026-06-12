端木正上訴改口「認罪了」二審派律師女兒拚輕判 熊大律師：柯文哲逃不了！

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端木正日前上訴改口認罪，爭取改判可易科罰金及緩刑，律師陳君瑋分析，端木正認罪對柯文哲的影響，直言柯文哲逃不了，王浩宇直呼，阿北完蛋了！ 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金等弊案，一審判刑17年，負責柯文哲競選總部政治獻金查核的會計師端木正，日前上訴改口認罪，爭取改判可易科罰金及緩刑。對此，律師陳君瑋今（12）日分析，端木正認罪對柯文哲的影響，直言柯文哲逃不了。

端木正一審因犯「行使業務登載不實準文書」罪，遭台北地院判處有期徒刑1年，端木正的科技設備監控期間將於6月14日屆滿，端木正委任2024年甫取得律師資格的女兒辯護，並坦承犯行，爭取改判可易科罰金及緩刑，合議庭10日裁定端木正延長科技設備監控8個月。

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對此，有「熊大律師」之稱的律師陳君瑋發文提出兩點分析，首先，端木正認罪，削弱「完全是會計師個人問題」的辯護力道，柯文哲本人逃不了。

其次，陳君瑋說明，柯文哲貪污、公益侵佔政治獻金，都還能上訴三審，但挪用眾望基金會公款支付競辦員工薪水的「背信罪」，一審被判2年6月，二審有罪後不能上訴三審，就直接進去關。

此外，前桃園市議員王浩宇也發文表示，柯文哲公益侵佔罪，因為已有共犯認罪，柯的無罪答辯就毫無意義。一起犯罪的人都承認犯罪了，基本上最快年底二審宣判，就會入監執行，沒有三審，沒辦法拖時間，他直呼「阿北完蛋了」。

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