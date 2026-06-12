端木正認罪！民眾黨側翼粉專急發文甩鍋？吳靜怡呼籲這件事！

論壇中心／郭芳瑜報導

民眾黨前主席柯文哲涉及京華城、政治獻金等弊案，當時受任為柯文哲競選總部會計師的端木正，一審期間始終否認政治獻金申報不實，近期上訴改口認罪，粉專民眾講堂PO文稱，端木正認罪只是證明當時柯文哲說「會計師便宜行事之說法為真」。政治評論員吳靜怡在《台灣最前線》節目中指出，民眾黨把柯文哲的所有事都推給端木正，如果端木正女兒有看到，這一定要敬告民眾黨。

吳靜怡表示，大家都說柯文哲「完蛋了」，他會完的蛋大概就是兩顆蛋，第一顆蛋是端木正改口認罪，並委任他女兒幫他爭取緩刑，但民眾講堂的發文，居然直接把錯推在端木正身上，「直接把斷點設在端木正身上，你這樣做，端木正的女兒可以告你」，而且還強調，是端木正自行調整帳目造成錯誤，並未與競辦討論，「會計師根本沒有動機，幹嘛去幫你虛報2000多萬」。

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第二顆蛋是很少人注意到的，就是李文宗的妹妹希望自己也要被輕判，「她也希望可以爭取到緩刑」，如果這兩個人都在二審期間認罪，三角形的共犯結構下，柯文哲還逃的掉嗎，吳靜怡也提到，民眾黨的態度也是偏向廢了監察院，可能是因為柯文哲即將要被沒入高達5579萬有關，還有200多萬的罰款，但不管監察院有沒有要廢，「趕快把錢吐出來才是重點」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：端木正認罪！民眾講堂急發文甩鍋？吳靜怡呼籲端木正女兒：這要敬告民眾黨！

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