端牛肉！林俊憲：免費營養午餐、牛奶多一次

▲林俊憲端政見祭出免費營養午餐、牛奶多一次，要讓台南成為「讀冊免錢、吃飯免錢、喝牛奶免錢」幸福城市。（圖／翻攝自林俊憲臉書）

[NOWnews今日新聞] 台南綠委林俊憲力拼黨內初選，今（6）日召開記者會端牛肉，將推動免費營養午餐讓家長零負擔，此外計畫將目前的「二果一乳」升級成「二果二乳」，讓孩子們都能攝取足夠的鈣質，且台南是酪農重鎮，提升牛乳食用量，可以支持本地酪農業，守護台南的牛肉湯，強調教育就是最好的投資，相信照顧好孩子，就是照顧台南的未來，要讓台南成為「讀冊免錢、吃飯免錢、喝牛奶免錢」幸福城市。

林俊憲表示，台南是一座以孩子為榮，以教育為本的城市，從市長賴清德打下良好的基礎、市長黃偉哲接力，設置中央廚房，自辦午餐比例94%六都最高，持續週週有牛奶不間斷。

林俊憲說，將會在這個基礎上更進一步，推動教育再升級，讓孩子們吃得飽、學得好、未來更有競爭力，打造教育福利最完整的台南。因此將推動免費營養午餐，讓家長零負擔，台南目前國中小學生已經全面免學雜費，但家長每月仍須負擔750至950元午餐費，對部分家長而言仍是負擔。台南因為中央廚房比例高，規模經濟形成學生餐費負擔低，因此最有基礎推動營養午餐免費，全面免費不只是減輕家長的壓力，更讓孩子健康成長，營養均衡。

另推動牛奶多一次，林俊憲說，鈣質是成長階段重要的營養，計劃將目前「二果一乳」升級成「二果二乳」，讓孩子們都能攝取足夠的鈣質。而且台南是酪農重鎮，提升牛乳食用量，可以支持本地酪農業，守護台南的牛肉湯，強調教育就是最好的投資，相信照顧好孩子，就是照顧台南的未來，要讓台南成為「讀冊免錢、吃飯免錢、喝牛奶免錢」幸福城市。

