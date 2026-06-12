端節送暖傳愛 新北榮服處攜手照顧榮民眷

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新北榮服處長陳立中（前排左四）偕同黃國倫理事（前排右二）、曾琪雅副秘書長（前排右一）、榮欣志工關懷慰問榮民長輩。（圖：新北榮服處提供）

▲新北榮服處長陳立中（前排左四）偕同黃國倫理事（前排右二）、曾琪雅副秘書長（前排右一）、榮欣志工關懷慰問榮民長輩。（圖：新北榮服處提供）

端午節將至，為關懷榮民及眷屬生活需求，中華熱心發展協會由理事黃國倫、副秘書長曾琪雅代表捐贈一批愛心白米予新北市榮民服務處，由處長陳立中代表受贈並致贈感謝狀，感謝協會長期投入公益，攜手照顧榮民眷。

陳立中特別介紹輔導會推動的「安心御老平台APP」，盼結合退伍軍人社團及民間資源，共同建構高齡照護支持系統，強化長者關懷服務，落實「一點生變、全面應援」目標，讓長者獲得更完善照顧。陳立中偕同協會代表關懷榮民長輩，與長者話家常，了解生活近況。

陳立中表示，榮服處將持續鏈結企業、公益團體及退伍軍人社團等資源，擴大服務量能，落實「榮民在哪裡、服務到哪裡；榮眷在哪裡、關懷到哪裡」理念，提供榮民及眷屬更即時、完善的照顧服務。