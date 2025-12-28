端高齡照護政見 何志偉提老人假牙定期維修

總統府副祕書長何志偉27日在桃園龜山市場掃街，提出「補助老人假牙定期維修」的主張。（民眾提供）

總統府副祕書長何志偉昨（27日）在桃園龜山市場掃街，提出「補助老人假牙定期維修」的主張，他說目前桃園市政府補助老人假牙維修，一生只能補助檢修一次，不像台北市老人可以多次檢修；但假牙若等到完全不能使用才補助維修，勢必影響長輩的飲食和健康，恐得不償失，補助檢修假牙次數應增加。

何志偉到龜山市場掃街，陪同的還有桃園縣議員陳雅倫、議員李宗豪服務處主任，以及在桃園平鎮開店的民視藝人紅毛，一行人掃街前先到龜山當地的信仰中心仁德宮上香。何志偉代表賴清德總統向上蒼祈求國泰民安，風調雨順，稍後逐一向市場攤商與採買民眾預祝新年快樂，心想事成。不少民眾主動與何志偉打招呼喊加油，現場氣氛熱烈。

何志偉受訪時強調：「桃園很重要，老人家能吃更重要」，針對高齡照顧議題，何志偉提出「老人假牙定期維修」的政見主張。他說明，目前桃園市的假牙補助，一輩子只能修一次，不像台北市可以一年一次維修假牙；但老人家們的假牙就像汽車、房屋一樣，使用久了會磨損、鬆脫、甚至損壞，如果老人的口腔健康不好，進食都有困難，更別提身體健康了。民以食為天，長者牙齒一定要顧好，如果等到完全不能用，政府才提供假牙檢修補助，一旦影響長輩的飲食與健康恐得不償失。

何志偉表示，台北市已經推動假牙可以一年一次維修的制度，他希望桃園作為六都之一，也應該讓長輩一年能有一次假牙維修的補助政策，「假牙壞了不能拖，長輩能吃才是福。」他強調，能安心吃飯、吃得下、吃得營養，是長輩最基本的生活品質，市府應該用更貼心、更務實的方式，來照顧長者健康。

何志偉也承諾，未來將持續深入基層，從市場、社區出發，提出真正符合市民需求的政策，讓桃園成為對長輩更友善、讓年輕人更有希望的城市。

