「競技×藝術」激盪新火花 北市大體表會點亮天母體育館！ 翻轉運動想像

臺北市立大學114年度體育表演會昨天（ 12/12）晚間在天母校區體育館盛大演出。今年以「青春飛揚、體動無限」為核心主題，在校長邱英浩大力支持下，由藝術總監念裕祥教授領軍，集結全校9大運動相關學系，將14項專業運動轉化為藝術展演，打造結合力與美的運動視覺饗宴。

北市大一年一度的體表會現場貴賓雲集，包括臺北市立大學校長邱英浩、前副校長黃文成、臺北市立體育學院前副校長黃月桂、臺北市立聯合醫院副院長李雅玲，以及大阪公立大學代表、天母里民與校內師生皆到場共襄盛舉。校友、台新戰神主場主持人「羅哥」亦到場與學弟妹互動，帶動全場氣氛熱烈，為體表會增添溫馨與歡樂。

打破框架！ 14項運動要素解構重組

臺北市立大學體表會由技擊運動學系揭開序幕。北市大提供

本次體表會匯聚運動藝術、舞蹈、球類、陸上、水上、技擊、休閒運動管理、運動健康科學及體育學系，透過跨系合作編排11個節目，突破傳統競技框架，實踐「競技×藝術」的跨域實驗。策劃團隊以燈光、音樂與舞台視覺重新詮釋運動場上的高張力瞬間，展現北市大深耕體育專業與藝術美感的豐碩成果。

上半場由技擊運動學系揭開序幕，跆拳道《跆耀．王座回歸》與武術《武動風雲》以高強度翻騰與擊破技巧掀起全場高潮；陸上運動學系射箭展演《The Archery》別出心裁，體育學系《隨心所欲》、休管系國標舞《飆舞北市大》及舞蹈學系《煙華幻影》，則精準呈現肢體控制與節奏美感。

北市大體育表演會精準呈現肢體控制與節奏美感。北市大提供

中場由運動健康科學系帶來充滿科技感的《Space Travel》轉場演出。下半場聚焦「速度與流線之美」，舞蹈學系《祭》以深刻意象鋪陳情緒，球類運動學系《球道飛線・網影馳旋》巧妙結合網球元素，水上運動學系《藍潮之印》則以肢體語彙模擬水流動態，呈現流暢而富詩意的畫面。

臺北市立大學114年度體育表演會充分展現「運動無界」的核心精神。北市大提供

壓軸節目由運動藝術學系帶來特技舞蹈《Jungle Reverie 叢林幻境》，結合高空特技、舞蹈與戲劇元素，打造視覺與感官兼具的夢幻場景，充分展現「運動無界」的核心精神，為整場晚會畫下震撼句點。

