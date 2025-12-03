競爭太激烈！知名掃地機器人「元老級」製造商恐破產

知名掃地機器人廠商iRobot財務危機越來越嚴重。（圖／iRobot.US）





知名掃地機器人製造商iRobot公司，因亞馬遜收購案破局與市場競爭加劇，陷入嚴重財務危機。根據《彭博社》報導，iRobot公司曾表示，如果無法獲取新的融資，公司可能得被迫停止營運，甚至要聲請破產。

iRobot曾經在20年前率先推出「圓形掃地機」聞名市場，全球累計銷售超過5千萬台，一度穩坐掃地機器人這項產品龍頭，如今被形形色色、功能更加五花八門的同類型產品遠遠拋在後面。公司財務每下愈況，已經瀕臨破產邊緣，公司已經發出警告，目前對於公司而言，可行的選項跟僅剩的資金都所剩無幾。

iRobot近年公司財務壓力日益嚴峻，亞馬遜原定去年要以14億美金收購這家掃地機器人製造商，但最後交易破局，使iRobot公司財務更加雪上加霜，更糟糕的是，在亞馬遜的收購破局後，iRobot無法找到下一位買主。

iRobot的3月財報中，第一次公開警告公司的投資者，公司目前對於是否能持續經營存在著重大疑慮，就連再度推出新一代的Roomba掃地機器人與拖地機器人，公司都悲觀地表示，「評估過消費者需求、競爭環境、經濟狀況等情況，無法保整推出的新產品能夠獲得成功」。

