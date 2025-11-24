競爭對手超強「摩斯漢堡為何不會倒」？網盤點3大優勢秒殺

生活中心／黃韻璇報導

台灣人最常吃的速食店有麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、頂呱呱等，每間速食店都有不同的特點及強項，就有網友好奇詢問，摩斯漢堡明明比較貴，為何還是屹立不搖，對此，網友紛紛列出摩斯漢堡的幾個優點，包含「用料實在」、「衛生嚴謹」、「早餐便宜、漢堡種類多」，都是許多人選擇摩斯的原因。

一名網友在Threads發文詢問，「我一直很好奇，摩斯漢堡賣得超貴，人請超少，一個漢堡就要一百多塊，然後還都是台資，到底有什麼魔力不會倒呢？」對此不少人留言道，「摩斯早餐超便宜，根本比早餐店還便宜，而且又健康」、「摩斯有雇用身障員工，必須支持」、「漢堡好吃，紅茶加奶精好喝」、「漢堡品項比別人多，吃牛吃豬吃蝦吃魚吃素都有」、「台灣摩斯跟日本摩斯都長期常態提供素食漢堡，身為蔬食者走投無路之時都靠摩斯解救」。

還有其他網友分析，「因為你不是他的主攻客群。一、漢堡小小一個，對年長者來說份量剛剛好。二、經濟自由的人不覺得有什麼問題，可以吃到會燙口的食物，因為現點現做」、「摩斯五年前可能很貴，但現在點套餐跟麥當勞差不多了，重點是東西都現做」、「摩斯用料真的很講究，成本感覺就不低，以前大學在摩斯打工食材控管真的嚴格」、「摩斯的客群是女性、婆婆媽媽們，從沙拉和果凍就知道主要客群，環境也很適合讀書，很推薦沙拉，真的都是每天一開店就開始洗菜現做的」。

該則貼文也釣出摩斯漢堡官方小編回覆，強調「提供每一位顧客安心安全的飲食，是我們的企業的核心精神。只要顧客吃的安心、吃的放心，那我們就開心」。

