競爭激烈！檢察長開缺最多6位 今天報名最後一天、已有20位檢察官登記

法務部開缺4到6位檢察長，競爭激烈。（圖／報系資料照）

法務部今年開缺4到6位檢察長，今天（7日）是有意角逐檢察長的資深檢察官報名最後一天，目前已有20位檢察官報名，其中不乏重量級人士，最受矚目者包括保護司正副司長洪信旭、林秀敏，法制司司長洪家原、檢察司副司長簡美慧、廉政署副署長林漢強、司法院政風處處長林宏松、廉政署肅貪組組長邱智宏、廉政署北調組組長鄧媛等人。

由於接受報名甄選檢察長的最後受理時間為今(7)日下午17：30止，因此有意參加的資深檢察官動作要快，一般預料今天下午還有大咖報名「參賽」。

不少資深檢察官認為法務部這次開缺4到6位檢察長，應該不包括二審檢察長，但從目前報名盛況來看，最後是否會釋出二審檢察長職缺，也就是會不會有現任二審檢察長提早下課，司法界都很關注。

9位票選委員指出，將自1月7日(三)至1月15日(四)之期間，向全國檢察官及各界廣徵意見。票選委員訂於115年1月22日(四)召開會前會，討論入圍名單，並於1月23日(五)上午檢審會提出9位票選委員之建議入圍名單，提請全體檢審委員討論。

屏東地檢署檢察長陳盈錦去年底請辭及申請退休獲准，加上今年初任期屆滿的士林地檢署檢察長張云綺、台中地檢署檢察長張介欽，以及去年8月從新竹地檢署檢察長轉任國安局副局長的陳松吉所留下職缺，法務部宣布至少釋出4個檢察長職缺，對有志擔任檢察首長的資深檢察官將是蠻好的機會。

