即時中心／潘柏廷報導

民進黨高雄市長初選前競爭激烈，今（10）日開放領表登記首日，而立委邱議瑩昨（9）日預告今天上午赴中央黨部搶頭香登記；稍早獲得最新消息，同樣想代表綠營參選市長的立委賴瑞隆，也在國會辦公室發布訊息，將在明（11）日上午10時15分前往民進黨中央黨部正式登記參加高雄市長初選，並將於登記前進行談話、接受媒體聯訪。

目前有意代表民進黨角逐高雄市長的人物，包含賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺，而領表登記時間則為本（11）月10日至14日領表登記，並在明年（2026）1月12日至17日進行初選民調；截稿為止，除賴瑞隆、邱議瑩已經表態會登記外，其餘兩人尚未宣布相關資訊。

原文出處：快新聞／競爭激烈！賴瑞隆明赴黨中央領表登記 參加高雄市長初選

