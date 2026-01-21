競購華納兄弟 Netflix新提全額現金收購

（中央社舊金山20日綜合外電報導）線上串流公司Netflix宣布，將改以全額現金方式收購華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery），總價維持在827億美元，藉此阻擋派拉蒙（Paramount）的競購。

路透社報導，根據今天向監管單位提交的文件，Netflix此次出價仍然是每股27.75美元，據悉這項全部現金提案已獲華納兄弟的董事會一致支持。

Netflix先前所提是每股23.25美元的現金，加上4.50美元的Netflix股票，而此次新提全額現金收購，對華納兄弟股東而言，財務條件更為確定。

Netflix與派拉蒙天舞（Paramount Skydance）雙雙相中華納兄弟，包括其領先業界的影視製作基地、龐大的內容庫，以及「權力遊戲」（Game of Thrones）、「哈利波特」（Harry Potter）、DC漫畫公司旗下的蝙蝠俠（Batman）與超人（Superman）等重量級知識產權。

面對競爭，派拉蒙已調整出價條件，試圖說服華納兄弟股東，他們所提條件更優。不過，華納兄弟並未理會由艾里森（David Ellison）所帶領的派拉蒙。

對Netflix的全部現金收購提案，華納兄弟今天拒絕置評。

華納兄弟計劃召開特別股東大會，審議Netflix的收購協議。Netflix聯合執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）表示，預期這場股東會將在4月之前舉行。

薩蘭多斯說：「我們這份經過修訂的全部現金提案，將會加快股東投票進程，而此案對華納兄弟而言，財務情況更為確定。」

截至目前，Netflix股價上漲0.9%，派拉蒙下跌1.9%，華納兄弟早盤則跌0.5%。（編譯：紀錦玲）1150121