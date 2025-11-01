競辦成立 黃秀芳駁內定說

彰化縣下屆縣長選舉，民進黨將採徵召方式提名，有意爭取提名的立委黃秀芳1日在彰化市成立競選辦公室，對於外傳是內定人選，黃秀芳澄清說，若真內定就不會走提名程序，強調「兄弟爬山，各自努力」。

民進黨將以徵召方式提名下屆彰化縣長人選，黨內已有4人向黨中央繳交參選意願書，分別是立委黃秀芳、立委陳素月、彰化市長林世賢與前彰化市長邱建富。

正國會力挺的黃秀芳昨在彰化市建國東路成立競選辦公室，前縣長周清玉及翁金珠均到場力挺，現場湧入400名支持者。屬新潮流的前縣長魏明谷雖未到場，但致贈「旗開得勝」花籃，放在辦公室門前相當醒目。

邱建富最早成立競選辦公室，黃秀芳緊接著昨天成立，林世賢批評「先設總部」方式搶跑，形同對中央「叫牌」或「施壓」，不利黨的團結與後續選戰布局。黃秀芳強調，距離徵召提名時間還有2、3個月，因立委辦公室窄小，無法容納工作人員及支持民眾，才另覓較大的空間，相信大家都是在既有的規範內準備，把初選當作大選打，目標是贏得人民的支持。

黃秀芳特別澄清「內定人選」傳聞，她說，民進黨辦理下屆彰化縣長徵召提名，如果內定是事實的話，就不會有4人遞交參選意願書，黨內初選是一場君子之爭，強調「兄弟爬山，各自努力」。

黃秀芳提到，縣內面臨人口流失、高齡化、就業等問題，產業則有轉型、國際貿易風險、綠能減碳挑戰，但她有信心結合世界級「彰化力」，突破難關、活絡產業，打造宜居彰化城，協助民眾安居樂業。