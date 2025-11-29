競逐太空！福衛八號齊柏林衛星發射成功 賴清德：打造新護台神山

總統為「福衛八號第一顆衛星『齊柏林衛星』」發射轉播活動錄製致詞影片。 圖：翻攝自總統府YT

[Newtalk新聞] 福衛八號星系首顆衛星「齊柏林衛星」今（29）日凌晨順利升空入軌，象徵臺灣自製衛星能力的重要里程碑。總統賴清德為發射轉播活動預錄致詞影片，強調福衛八號是我國第一個自製的衛星星系，而「齊柏林」成功打頭陣，不僅標誌臺灣邁向太空新時代，也將為國土規劃、農業監測、災害應變與環境保護帶來全面提升，更肩負強化國安的重大任務。

賴清德指出，去年的就職演說中提出「競逐太空、探索海洋」的國家發展方向，如今太空時代正式到來。他強調，勇於探索未知，臺灣才能更具自信、在國際舞台昂首前行。

對於「齊柏林衛星」命名意涵，賴清德表示，齊柏林導演長年以影像守望臺灣，他期盼這份精神能延伸至太空，讓衛星繼續在軌道上守護土地、觀照世界。未來包括福衛八號後續衛星在內，將形成高解析度的緊密觀測網絡，全面提升國家韌性。

賴清德同時宣示，臺灣不只打造自製衛星，也正積極建置國家發射場，以發展自主入軌火箭能力；政府將持續與產學研攜手，推動太空科技與產業發展，讓臺灣成為全球太空產業鏈不可或缺的關鍵供應者，「共同打造新的護台神山」。

他最後向投入福衛八號計畫的團隊與產學研伙伴致上謝意，並祝福齊柏林衛星順利執行任務，「願它在太空中持續守護臺灣、紀錄台灣，也讓世界看見臺灣的夢想、勇氣與耀眼光芒」。

