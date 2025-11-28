競逐民進黨彰化縣長提名 4人衝刺爭取支持

（中央社記者鄭維真彰化28日電）民進黨有4人表態競逐黨內彰化縣長提名，各自衝刺拚民調。黃秀芳今天說明文宣主視覺設計理念；陳素月參與廟會爭曝光；林世賢提出教育與運動分立政見；邱建富組鐵馬隊貼近鄉親。

民進黨2026年地方選舉黨內提名作業中，彰化縣競爭相當激烈，包括立委黃秀芳、立委陳素月、彰化市長林世賢與前彰化市長邱建富表態競逐，將於12月中旬進行民調，綜合評估出線人選，預計12月底提名。

黃秀芳今天透過新聞稿說明文宣主視覺融入彰化的「化」字，也有彰化英文首字母「C」意涵，圖形如動態彩帶，發想來自彰化縣徽，象徵所有人團結舞動彰化的力量。她說，當縣長是為服務縣民、解決問題，有信心與能力規劃彰化藍圖與願景。

陳素月除持續深耕南彰化，近期也勤走北彰化行程。團隊表示，昨天赴鹿港市場掃街，今天參與溪湖廟會活動，明天安排至員林拜票，期許以實際行動走入人群，接地氣傾聽民意，爭取更多認同。

林世賢今天以新聞稿提出教育與運動分立政見，運動不再只是課程，未來若主掌縣政，將整合運動業務與青年事務，成立「青年運動教育發展處」；同時也計畫建立國家選手培訓中心、提高選手獎金，並推出全民運動計畫。

邱建富今天組成「富哥鐵馬隊」，挑戰單日百公里、繞行郵局，他表示，以郵差意象展開行程，象徵未來縣政使命必達、承諾必定落實，秉持踏實、願意奔走信念，傾聽每個聲音、回應每項需求。

民進黨日前召開選對會，在彰化縣長選舉部分，民進黨內有黃秀芳、陳素月、林世賢與邱建富表態競逐，此區戰況激烈。選對會與會人士表示，彰化預計會採取「類初選」方式，黨部會做內參民調決定人選，但非正式初選。（編輯：黃名璽）1141128