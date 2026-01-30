競逐總召！蔡其昌：賴清德沒勸進「有請我在立院多幫忙」 柯建銘避談僅說謝謝

民進黨立委蔡其昌。陳祖傑攝。



民進黨立法院黨團幹部本屆任期將在一月底屆滿，民進黨立委蔡其昌昨天宣布登記參選總召，意味著將與有「萬年總召」之稱的現任總召柯建銘角逐。蔡其昌今（1/30）天透露，總統賴清德沒有勸進，但有一次偶然的機會，賴說，希望他在立法院要多多幫忙。至於外界解讀這將是「賴系對決非賴系」，他表示，自己跟柯建銘感情不錯，過去擔任過幹事長，兩人配合得很好，柯總召也是黨內不可多得的人材。

今天是本會期最後一天，民進黨團早上舉行黨團大會討論最後議事攻防，蔡其昌受訪後步入會議室，與柯建銘打了照面，兩人握手致意。會議結束後，柯建銘面對總召選舉提問，則不發一語，僅說謝謝。

蔡其昌今早出席黨團大會前受訪，對於宣布參選總召，外界猜測背後是否有總統賴清德勸進，他表示，賴清德沒有勸進，就是黨內很多前輩給予鼓勵、期許，同志也希望他能夠多一點承擔，「總統有一次很偶然的機會，也跟我說，希望我在立法院要多多幫忙。」

至於兼任中職會長又適逢經典賽開打，選總召會不會分身乏術？蔡其昌表示，不會有影響，聯盟會長不需要去上班，沒有薪水可以領，國家隊運作本來就有一套很完整的制度，也有很多優秀幹部協助，所以不會產生嚴重衝突。

媒體追問，跟柯建銘有無聯繫？蔡其昌說，登記本來就是程序，意願調查表結束完後，不管總召、幹事長、書記長，如果有多人登記，程序上就會進行協調，所以還有一段時間，大家不用太急。對於外界解讀這將是「賴系對決非賴系」，他表示，自己跟柯建銘感情不錯，他過去擔任過幹事長，兩人配合得很好，柯總召也是黨內不可多得的人材。

蔡其昌表示，稍後在黨團大會就可以跟柯建銘聯天。對於協調若不順，會不會選到底，蔡其昌連說兩次「協商再說」，這都是假設性問題，還有一段時間。

民進黨立委林俊憲在會後受訪表示，去年大罷免後，柯建銘說自己任期到今天一月底，現在任期到了，黨團應該集思廣益，思考需要什麼，再推出什麼樣的新人選。他認為，應該有很多人勸進蔡其昌，不只有賴清德的勸進，總召這麼重要的位置，也不是單一派系就可以決定，蔡其昌擔任過立法院副院長，在朝野之間折衝、協商，非常有經驗，是非常適合的總召人選。

林俊憲說，蔡其昌、柯建銘各有優點，「大家來協商啦，不要逼大家二選一。」

